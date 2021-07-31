我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山房東拿錢換鑰匙 付47.5萬趕走房客

Delta變種突破中國防線 蔓延8省22地 逾200人確診

黑白集／高端與萊豬 蔡政府真會演

黑白集
國產疫苗爭議不斷，蔡英文總統30日在臉書上貼出高端疫苗施打意願登記，表達對國產疫苗支持。（取材自臉書）
國產疫苗爭議不斷，蔡英文總統30日在臉書上貼出高端疫苗施打意願登記，表達對國產疫苗支持。（取材自臉書）

不少人注意到，高端疫苗與進口萊豬之間存在有趣關聯。高端和萊豬的共同點包括：一、都是蔡總統拍板決策；二、兩者都與美國有關；三、都存在科學認證爭議；四、民間質疑及反對的聲浪都很高。

如果要繼續補充，當然還可以列入：行政部門的黑箱作業及可恥護航，都難看到極點。但也別忘了很重要的一點，兩者的「可表演性」都很高：8月間，人們就會看到蔡總統或其他政客捲袖子打高端的大戲。至於萊豬，政府「豬肉儀表板上」雖標示進口美豬加內臟計逾3000公噸，但均未驗出萊劑；如果有，想必蘇揆或陳吉仲隨時都可以表演吃萊豬，絕不嫌煩。

有趣的地方，就在所謂的「可表演性」。打高端和吃萊豬一樣，都是低風險行為。專家說過，高端這類蛋白疫苗基本上比較安全，打了不會猝死；但問題在，作為疫苗，它能否產生足夠的保護力。就像萊豬，表演吃幾口萊豬，保證不會有事；問題在，政府該不該讓民眾長期食用。

萊豬的開放，是總統和美國政府因某種政治交易而來，民眾不想埋單。高端則是接受了美國國衛院的技術移轉，人們很期待它能成功，但不能接受一支半成品疫苗打到自己身上，這是基於公民的科學理性。

蔡總統願將手臂獻給高端，我們表示祝福，但不鼓勵民眾追隨。

高端疫苗 美國 猝死

上一則

林昀儒東奧爭銅飲恨：把不甘心化為動力

下一則

東奧男雙羽球搶首金 麟洋拚到最後一刻

延伸閱讀

台接種疫苗死亡案例 有後續追蹤轉死 也有逾2個月離世

台接種疫苗死亡案例 有後續追蹤轉死 也有逾2個月離世
迪士尼和沃爾瑪要求員工必須接種疫苗

迪士尼和沃爾瑪要求員工必須接種疫苗
為難台灣長者？打第2劑改上網預約 藍綠全都「逆時中」

為難台灣長者？打第2劑改上網預約 藍綠全都「逆時中」
南韓超英趕美 砸巨資研發mRNA疫苗技術

南韓超英趕美 砸巨資研發mRNA疫苗技術

熱門新聞

台積電成立近35年來，製造事業的主要重心幾乎都放在台灣，如今迫於地緣政治的壓力，不得不開始往歐、美甚至日本設立據點。(路透)

台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束

2021-07-27 15:35
台灣新冠疫情趨緩，疫情警戒7月27日起降為2級，桃園市一間連鎖咖啡店開放內用，並在桌上放置隔板，民眾戴口罩保持安全距離。中央社

台灣再度擊退新冠疫情 美媒歸功5大原因

2021-07-29 15:46
台積電、鴻海等採購BNT疫苗，蔡政府先卡後通，還大割稻子尾。圖為鴻海創辦人郭台銘（前左）當日與蔡總統會面後步出總統府。(本報資料照片)

黑白集／感謝背板的背後：戳破吃相難堪

2021-07-23 02:20
前總統李登輝辭世將滿一周年。他生前最疼愛的孫女李坤儀（右），日前產下第三胎男嬰，有望從母姓改姓李，延續李家香火。本報資料照片

辭世周年／李登輝外曾孫改姓 日後涉足政壇埋伏筆？

2021-07-25 17:46
核二廠2號機昨天清晨發生反應爐急停事件，經調查為人為疏失。 圖／報系資料照片

台灣核2廠2號機急停 調查結果：員工挪動椅子不慎壓到

2021-07-27 15:26
彭博資訊報導，今年台灣的新冠疫情急劇升高，數據顯示，台灣的死亡病例不尋常地高。路透

彭博：台灣新冠患者死亡率偏高 源於掉以輕心

2021-07-26 06:40

超人氣

更多 >
擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗

擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國19金領先日美衝第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國19金領先日美衝第一

CDC：Delta病毒傳染力堪比水痘 恐引發重症 這場戰爭已轉變

CDC：Delta病毒傳染力堪比水痘 恐引發重症 這場戰爭已轉變
香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元

香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元
苗族姑娘摘金 明州鄉親尖叫飆淚：終於被世界看見

苗族姑娘摘金 明州鄉親尖叫飆淚：終於被世界看見