黑白集／高端與萊豬 蔡政府真會演

國產疫苗爭議不斷，蔡英文總統30日在臉書上貼出高端疫苗施打意願登記，表達對國產疫苗支持。（取材自臉書）

不少人注意到，高端疫苗 與進口萊豬之間存在有趣關聯。高端和萊豬的共同點包括：一、都是蔡總統拍板決策；二、兩者都與美國 有關；三、都存在科學認證爭議；四、民間質疑及反對的聲浪都很高。

如果要繼續補充，當然還可以列入：行政部門的黑箱作業及可恥護航，都難看到極點。但也別忘了很重要的一點，兩者的「可表演性」都很高：8月間，人們就會看到蔡總統或其他政客捲袖子打高端的大戲。至於萊豬，政府「豬肉儀表板上」雖標示進口美豬加內臟計逾3000公噸，但均未驗出萊劑；如果有，想必蘇揆或陳吉仲隨時都可以表演吃萊豬，絕不嫌煩。

有趣的地方，就在所謂的「可表演性」。打高端和吃萊豬一樣，都是低風險行為。專家說過，高端這類蛋白疫苗基本上比較安全，打了不會猝死 ；但問題在，作為疫苗，它能否產生足夠的保護力。就像萊豬，表演吃幾口萊豬，保證不會有事；問題在，政府該不該讓民眾長期食用。

萊豬的開放，是總統和美國政府因某種政治交易而來，民眾不想埋單。高端則是接受了美國國衛院的技術移轉，人們很期待它能成功，但不能接受一支半成品疫苗打到自己身上，這是基於公民的科學理性。

蔡總統願將手臂獻給高端，我們表示祝福，但不鼓勵民眾追隨。