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台接種疫苗死亡案例 有人打完逾2個月離世

記者許政榆、謝承恩、陳雨鑫／台北報導
圖為桃園民眾接種疫苗。（記者陳俊智／攝影）
圖為桃園民眾接種疫苗。（記者陳俊智／攝影）

疫情中心發言人莊人祥說，台29日新增疫苗接種後不良事件173件，其中101件非嚴重事件、6件死亡，66件其他疑似嚴重不良事件。新增6件死亡案例中，有3例為AZ疫苗，年齡介於44至81歲，接種21至57天後發生；另3例莫德納疫苗，年齡介於51至88歲之間，接種8至15天發生。另外2例接種AZ疫苗，原是通報不良反應事件非死亡案件，因為後續追蹤後轉為死亡。

7月29日新增39例（26女13男）AZ疫苗接種後發生疑似其他嚴重不良事件，年齡為19歲至86歲間，為接種疫苗後當日至35日間發生，包含疑似癲癇、腦血管動脈粥樣硬化、腦中風、中心視網膜靜 脈阻塞、視網膜出血、血小板低下、肝炎、過敏反應（紅疹、呼吸困難、發癢、水泡）、接種後常見之全身不適，及診斷未明之發燒、意識不清、頭暈、心悸、胸悶、呼吸困難、噁心與嘔吐、腹瀉、低血鈉、左腳瘀青、右腳麻木等。

同期間新增27例（17女10男）莫德納疫苗接種後發生疑似其他嚴重不良事件，年齡為20歲至82歲間，為接種疫苗後當日至18日間發生，包含疑似休克、血小板低下、腦中風、腦脊髓炎、心包膜炎、肺炎、急性胰腺炎、蜂窩性組織炎、蕁麻疹性血管炎、顏面神經麻痺、突發性聽力喪失、多型性紅斑、過敏反應（皮疹、紅疹、發癢）， 及診斷未明之發燒、意識不清、頭暈、複視及眼瞼下垂、胸悶、胸痛、心悸、心包膜積液、腹痛等。

目前累計535例（251女284男）新冠疫苗接種後發生死亡之不良事件，年齡為2個月至101歲間（其中367人為75歲以上長者），疫苗接種後當日至68日間發生，其中有460例為接種AZ、75例為接種莫德納。

中央流行疫情指揮中心今召開記者會，左起醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志...
中央流行疫情指揮中心今召開記者會，左起醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。（記者謝承恩／攝影）

疫苗 莫德納 中風

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