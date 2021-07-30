台灣嘉義爆工廠群聚 11人確診 最小5歲

嘉義縣水上鄉某鋁梯工廠染疫，清潔隊在染疫工廠及周邊村落社區全面清消。記者魯永明／攝影

台灣疫情 警戒降至二級才4天，疫情平穩的嘉義縣出現工廠群聚，同在工廠作業的老闆夫婦及員工、接觸者共11人染疫，最小患者是女員工5歲女兒。這起群聚跨嘉義縣5鄉鎮市及嘉義市，指揮中心指揮官陳時中 30日表示，個案中有接觸者有北部旅遊史，研判因此感染，目前採集中檢疫，希望群聚不再擴大。

嘉義縣長翁章梁30日宣布，即起至8月6日，嘉縣防疫加嚴，餐廳和夜市禁內用，只能外帶；公祭全面停止，公有場館暫停開放，故宮南院閉館，縣府及鄉鎮市公所辦理活動取消或延期。共同生活圈的嘉義市長黃敏惠也宣布跟進，採取相同升級加嚴防疫措施到8月6日。

陳時中指出，目前採檢78人，陰性50人、陽性10人、7人尚在檢驗中，另有11人待採檢，51人列為居家隔離，其餘自我健康管理。陳時中說，因工廠員工人數少，染疫人數比例相對高，但研判職場感染已有一段時間。醫福會執行長王必勝已前往提供協助，嘉義縣31日起啟動5處擴大篩檢 站，篩檢相關人員。

陳時中表示，最初有症狀的指標個案為案15743，採檢陽性後，職場相關人員列居家隔離，後續接連採檢出7名染疫個案。一位尚未取得案號的個案，一開始採檢陰性，隔日再採檢為陽性，且Ct值相對高，研判可能從此個案傳播；進一步調查發現，未取號個案與另一名接觸者曾至北部聚會。

王必勝南下「坐鎮」，是否將成立前進指揮所？陳時中表示，王必勝是現成的諮詢專家，善於管理，但目前沒有持續新增病例，只是有跨縣市的可能，王必勝前往協助諮詢。王必勝30日提醒，應擴大匡列，注意疫情變化，診所通報，擴大篩檢。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，嘉義群聚中僅案15761在7月24日接種第一劑AZ疫苗，因7月28日確診，還來不及產生保護力。陳時中表示，嘉義職場群聚染疫個案年齡層偏低，其他案例都還沒打過疫苗。

30日新增本土病例21例、境外移入4例，確診個案中無新增死亡，陳時中認為，目前不明感染源的案例數低，不排除滾動式檢討相關措施。