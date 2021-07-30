我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／李蘇妮奪金圓夢 曾買不起平衡木 父親手為她造一個

「病毒載量一樣多」接種疫苗者 恐參與Delta變種傳播

386萬「莫德納粉」淪孤兒 立委：保命疫苗成表忠工具

台灣新聞組╱台北30日電
指揮中心指揮官陳時中表示，莫德納疫苗現僅餘69.6萬劑，無法滿足還在痴等第一劑的「莫粉」。（路透）
指揮中心指揮官陳時中表示，莫德納疫苗現僅餘69.6萬劑，無法滿足還在痴等第一劑的「莫粉」。（路透）

據公費疫苗預約平台統計，仍有386萬人獨愛莫德納，占整體登記人數的39.11％。指揮中心指揮官陳時中昨天表示，國內莫德納疫苗現僅餘69.6萬劑，無法滿足還在痴等第一劑的「莫粉」。民眾黨立委蔡壁如則指出，用來保命的疫苗，不應變成官場表忠邀寵的工具，避免「非莫不打」者變成疫苗孤兒，遠比衝高勾選高端者人數更重要。

台北中國時報報導，陳時中表示，政府採購的莫德納的數量比較少，分配時是將整體數量的一半拿出來當作第一劑，目前剩餘的量已不多，但登記者眾，國人要打到的機會相對較小。

蔡壁如則憂心，386萬人莫粉恐成「疫苗孤兒」，呼籲陳時中要讓民眾清楚知道打到莫德納的機會有多少，是否考慮改選其他疫苗。

蔡壁如並指出，防疫指揮中心在前天一天內三度變更預約平台規則，「改來改去的目的，就是想讓改變主意打高端的人、或想要先登記高端的人，盡可能在這一輪完成預約或意願登記」，但高端在這一輪根本打不到，高端的供貨時程、出貨數量與接種安排都無法確定，以後有的是機會辦理高端疫苗登記或預約，不急於現在表態，指揮中心卻急著「修改疫苗選項」，已賠上專業形象與公信力。

蔡壁如說，每個人都有打疫苗的權利，疫苗是用來保命，若變成官場表忠邀寵的工具，令人覺得失望與悲哀。

高端疫苗 莫德納 陳時中

上一則

李登輝逝世周年 蔡英文、賴清德五指山追思

下一則

「從地獄爬回來」 中華黃金羽球男雙麟洋搶金牌戰門票

延伸閱讀

曾獲陳時中感謝狀 台「流氓藥師」涉槍毒被捕

曾獲陳時中感謝狀 台「流氓藥師」涉槍毒被捕
台疫苗涵蓋率30.97% 長輩打第2劑要上網預約

台疫苗涵蓋率30.97% 長輩打第2劑要上網預約
台疫苗荒 雙北嗆中央綠縣市也跳腳 陳時中：地方打太快

台疫苗荒 雙北嗆中央綠縣市也跳腳 陳時中：地方打太快
蔡英文登記高端 賴清德等聯亞 預告聯亞即將通過EUA？

蔡英文登記高端 賴清德等聯亞 預告聯亞即將通過EUA？

熱門新聞

台積電成立近35年來，製造事業的主要重心幾乎都放在台灣，如今迫於地緣政治的壓力，不得不開始往歐、美甚至日本設立據點。(路透)

台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束

2021-07-27 15:35
圖為莫德納疫苗注射。（中央社）

台接種莫德納最年輕死亡案例 36歲男打完13天後家中亡

2021-07-22 20:31
台積電、鴻海等採購BNT疫苗，蔡政府先卡後通，還大割稻子尾。圖為鴻海創辦人郭台銘（前左）當日與蔡總統會面後步出總統府。(本報資料照片)

黑白集／感謝背板的背後：戳破吃相難堪

2021-07-23 02:20
台灣新冠疫情趨緩，疫情警戒7月27日起降為2級，桃園市一間連鎖咖啡店開放內用，並在桌上放置隔板，民眾戴口罩保持安全距離。中央社

台灣再度擊退新冠疫情 美媒歸功5大原因

2021-07-29 15:46
前總統李登輝辭世將滿一周年。他生前最疼愛的孫女李坤儀（右），日前產下第三胎男嬰，有望從母姓改姓李，延續李家香火。本報資料照片

辭世周年／李登輝外曾孫改姓 日後涉足政壇埋伏筆？

2021-07-25 17:46
核二廠2號機昨天清晨發生反應爐急停事件，經調查為人為疏失。 圖／報系資料照片

台灣核2廠2號機急停 調查結果：員工挪動椅子不慎壓到

2021-07-27 15:26

超人氣

更多 >
「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷

「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷
圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌

圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國16金領先日美居第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國16金領先日美居第一
曼哈頓景點Vessel重開 14歲少年跳樓亡 4家人同遊

曼哈頓景點Vessel重開 14歲少年跳樓亡 4家人同遊
阿拉斯加半島外海規模8.2地震 90分鐘內5次餘震

阿拉斯加半島外海規模8.2地震 90分鐘內5次餘震