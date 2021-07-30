386萬「莫德納粉」淪孤兒 立委：保命疫苗成表忠工具

指揮中心指揮官陳時中表示，莫德納疫苗現僅餘69.6萬劑，無法滿足還在痴等第一劑的「莫粉」。（路透）

據公費疫苗預約平台統計，仍有386萬人獨愛莫德納 ，占整體登記人數的39.11％。指揮中心指揮官陳時中 昨天表示，國內莫德納疫苗現僅餘69.6萬劑，無法滿足還在痴等第一劑的「莫粉」。民眾黨立委蔡壁如則指出，用來保命的疫苗，不應變成官場表忠邀寵的工具，避免「非莫不打」者變成疫苗孤兒，遠比衝高勾選高端者人數更重要。

台北中國時報報導，陳時中表示，政府採購的莫德納的數量比較少，分配時是將整體數量的一半拿出來當作第一劑，目前剩餘的量已不多，但登記者眾，國人要打到的機會相對較小。

蔡壁如則憂心，386萬人莫粉恐成「疫苗孤兒」，呼籲陳時中要讓民眾清楚知道打到莫德納的機會有多少，是否考慮改選其他疫苗。

蔡壁如並指出，防疫指揮中心在前天一天內三度變更預約平台規則，「改來改去的目的，就是想讓改變主意打高端的人、或想要先登記高端的人，盡可能在這一輪完成預約或意願登記」，但高端在這一輪根本打不到，高端的供貨時程、出貨數量與接種安排都無法確定，以後有的是機會辦理高端疫苗 登記或預約，不急於現在表態，指揮中心卻急著「修改疫苗選項」，已賠上專業形象與公信力。

蔡壁如說，每個人都有打疫苗的權利，疫苗是用來保命，若變成官場表忠邀寵的工具，令人覺得失望與悲哀。