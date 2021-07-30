第2劑疫苗要上網預約 長輩「數位落差」好無助

全台施打疫苗都採線上預約登記，有些長輩恐出現「數位落差」。圖為新北市67歲以上長者注射莫德納疫苗。(記者林澔一／攝影)

第四輪疫苗 接種今起開打，103萬4993名完成預約民眾陸續接種，指揮中心宣布第二劑疫苗接種也要在預約平台登記，引發長輩擔心預約不到第二劑疫苗。

疫苗預約平台開放第二劑疫苗意願登記，最新一輪將於8月2日中午截止，不少長輩接種第一劑疫苗時，透過鄰里長通知施打，反映不善電子產品求助無門。但指揮中心指揮官陳時中 昨天指出，基於作業順暢，疫苗登記預約要盡量回歸預約平台，避免「衛生局通知」及「預約登記平台」多頭馬車進行，否則數量難以計算，也影響預約者權益。

各縣市地方政府有意延續過去「發放通知單」及「造冊施打」方式，避免長輩無法使用網路或手機登記。指揮中心發言人莊人祥表示，將與縣市政府開會研商，考慮將各縣市50歲以上且施打過第一劑者的資料，直接灌入資訊平台，屆時無須上網登記預約，也能接種第二劑，最快8月中旬決定。

有些長輩無法使用手機或電腦，恐出現「數位落差」，無法自行預約施打第二劑莫德納 。陳時中表示，目前長輩接種率已達78%，若擔心數位落差，超商或藥局、門診及民政系統都可以協助長輩上網登記。

高雄市藍綠議員昨齊要求市長陳其邁正視「數位落差」問題，陳允諾，65歲以上長輩會沿用第一劑接種方式，以書面通知施打，一樣會派專車接送降低長輩不便。

台北市副市長蔡炳坤表示，未來若要通知長者施打第二劑，仍可透過里長系統或宣導發通知單的做法，確保長者接受到資訊。

桃園市長鄭文燦表示，針對長者打第二劑問題，若可以採取先前由衛生局通知長者接種的方式會比較好，會爭取看看，有沒有辦法與中央的預約制雙軌並行。

對於部分縣市傳出疫苗量不足，指揮中心呼籲按計畫施打，但表示國內剩餘AZ疫苗若無法應付下一輪需求，不排除第五輪同時釋出AZ及莫德納疫苗提供施打，一切視疫苗到貨量決定。

地方政府擔心疫苗供應有空窗期，陳時中昨天表示，國內AZ疫苗配發分兩階段，原本規畫前一波剩下的量，要給今天起第四輪預約者施打，不要某些地方先提供給已列冊者，如國高中教師等列冊人員，而才取得的58萬劑疫苗尚未配發，所以產生空檔。陳時中呼籲地方政府，現階段勿讓非計畫內的接種對象施打，避免已預約民眾無法如期施打。