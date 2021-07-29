台打AZ新增13例血栓 最年輕僅22歲

圖為台灣花蓮民眾施打疫苗。(中央社)

台灣疫苗 接種人數加增，指揮中心今公布，截至7月28日統計，新增疫苗接種後不良事件132件、疫苗接種後非嚴重不良事件78件。發言人莊人祥表示，在國家疫苗安全監測中，出現血栓合併血小板低下症候群（TTS）的個案，截至7月21日共接獲13件通報，全都是AZ疫苗。對比歐美數據來看，台灣發生血栓比率較低。

莊人祥指出，至7月21日止共接獲有13件TTS通報案，年齡介於22-80歲，發病時間距離接種後第4-27天，總通報率約為每100萬劑4.2件，在50歲以下族群是7.4件/百萬，50歲以上族群是2.5件/百萬，相較於歐美TTS通報率約是10-20件/百萬，50-60歲以下的年輕族群通報率較高來看，台灣發生TTS的機率仍比歐美低。

截至7月28日新增32例（22 女 10 男）AZ疫苗接種後發生疑似其他嚴重不良事件，介於25歲至88歲間，接種後當日至39日間發生，包含疑似腦中風、心肌梗塞、腸系膜動脈栓塞與左腎動脈梗塞、脾梗塞與左腎靜脈梗塞、血小板低下、後天性再生不良性貧血、格林-巴利症候群、陣發性心室上部心搏過速、肺炎、皰疹、過敏反應（眼睛腫、咽喉水腫與蕁麻疹、紅疹）、注射部位紅腫痛、接種後常見之全身不適，及診斷未明之頭痛與左手麻、嘔吐、頸部淋巴結腫大、心悸與胸悶、呼吸困難等。

同期間新增17例（12女5男）接種莫德納 發生疑似其他嚴重不良事件，年齡為27歲至78歲間，接種疫苗後當日至35日間發生，包含疑似心包膜積液、心肌梗塞、肺栓塞合併右下肢深部靜脈栓塞、缺血性腸壞死、血小板低下、顏面神經麻痺、帶狀皰疹、肺炎，及診斷未明之心悸、呼吸喘、上肢腫脹及酸痛等。

另新增4例（4男）接種AZ疫苗後發生死亡不良事件，年齡為48歲至91歲間，為接種疫苗後6日至26日間發生；同期新增1例（1 男）莫德納疫苗接種後死亡，年齡為79歲，為接種疫苗後2日發生。目前累計527例（248女、279男）接種疫苗後死亡，年齡為2個月至101歲間（其中364人為75 歲以上長者），疫苗接種後當日至58日間發生，其中有455例接種AZ、72例接種莫德納，累計527例中，有3例（2AZ、1莫德納）為原通報非死亡之嚴重不良事件追蹤後轉死亡。

施打疫苗後死亡解剖，累計已解剖117例，其中81例與慢性病相關，6例嗆噎窒息，2例頸椎骨折，1例呼吸道阻塞，6例疑似肺炎，3例泌尿道感染，1例氣管內有管灌倒流液體，1例咽喉炎（2個月大孩童），1例胃穿孔併腹膜炎，1例上消化道出血，1例肋膜炎，1例疑膽道化膿性感染，2例腦室和腦幹出血，1例吸入性肺炎及心肺衰竭，1例腦實質舊出血併外傷性腦挫傷，1例化膿性肺炎，1例主狀脈剝離，1例蜂窩性組織炎併發敗血症，5例待釐清。