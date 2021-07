台北市長柯文哲。(圖:台北市政府提供)

台北市長柯文哲 今天對「外交家」雜誌批評北市防疫不力的報導,表示「隨便拿一本外國雜誌問我要回應」,但他去年也以地方政府民主治理為題投稿過同一本雜誌。

台北市政府下午舉行COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情 記者會,媒體提問市長柯文哲,如何看待國際英文雜誌「外交家」在文章中提到,北市因接觸史追蹤、檢疫措施鬆散,導致傳統市場爆發疫情、疫苗 登記系統不完善等批評。

柯文哲說「我要去查查看,隨便拿一本外國雜誌問我要回應」,並說讀一讀發現報導亂寫一通,例如這波疫情爆發不是Delta病毒而是英國變種病毒,至於疫苗登記系統不完善,「這更奇怪,他講什麼我聽不懂」。

不過柯文哲去年6月10日也曾投稿至「外交家」,題目為「地方首長能從台北市汲取到的民主治理經驗」(What Taipei Can Teach Local Leaders Elsewhere About Democratic Governance),並與一名哈佛大學研究員克里斯李(Chris Li)雙掛名。