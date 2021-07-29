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台灣再度擊退新冠疫情 美媒歸功5大原因

中央社華盛頓29日綜合外電報導
台灣新冠疫情趨緩，疫情警戒7月27日起降為2級，桃園市一間連鎖咖啡店開放內用，並在桌上放置隔板，民眾戴口罩保持安全距離。中央社
台灣新冠疫情趨緩，疫情警戒7月27日起降為2級，桃園市一間連鎖咖啡店開放內用，並在桌上放置隔板，民眾戴口罩保持安全距離。中央社

英文線上時事雜誌「外交家」（The Diplomat）以台灣為何再次擊退COVID-19」為題，分析台灣如何在兩個月內，讓每天確診數百例降至平均少於20例，可歸功於5大原因。

美國瓦薩學院教授孫世倫（Wayne Soon）撰寫的這篇報導分析，2020年疫情雖肆虐全球，但台灣當時與澳洲、紐西蘭、越南、新加坡等國家一樣，公民可以照常過日子，主要因為嚴格的邊境管制、隔離措施及接觸史追蹤，得以控制病毒擴散。

2021年5月中旬台灣開始本土疫情拉警報，令人稱羨的生活寫下句點，疫情高峰為5月17日，單日新增535起確診，但過去7天確診數平均少於20例，比起還在掙扎的澳洲、越南和新加坡，台灣如何抑制住這波疫情？

加強實施戴口罩、隔離及接觸史追蹤政策

台灣自2020年4月起就已經強制搭乘大眾運輸時須戴口罩，而台灣政府擴大要求全體居民外出都必須戴口罩。

另外，原本僅海外入境民眾須入住檢疫隔離設施，現擴大到國內確診者。多個地方政府為確診者提供飯店或設施進行隔離的選項，提供隔離處所大幅降低病毒在家庭內傳播的可能性，進而減少社區感染人數。

為維護公民自由，台灣沒有使用區域其他國家更具侵入性的電話監控技術，而是利用簡訊實聯制追蹤民眾足跡。以紙筆登記或是用手機掃描企業提供的QR Code，進而掌握行蹤。儘管這些做法不夠完善，但實聯制結合普遍戴口罩、加強隔離措施，有效降低傳染率又維持高度的公民自由。

台灣政府願意傾聽批評 適時改變防疫政策

台灣強調COVID-19傳染途徑為飛沫與表面接觸，而忽略病毒在通風不良的室內空間可透過氣溶膠進行傳播。在疫情爆發初期，政府不願禁止餐廳內用餐，認為保持社交距離與使用玻璃隔板就足以防止病毒傳播。

然而，隨著外僑與外籍人士呼籲限制室內活動後，許多地方政府終於禁止餐廳內用餐並限制室內活動。高雄帶頭限制餐廳內用餐，有效防堵由台北市和新北市前往高雄的帶原者散播疫情。雙北當時出現大量社區傳播案例。

隨著疫情趨緩，中央鬆綁禁止室內用餐規定，不過部分地方政府因害怕選民批評而持續這項禁令。執政的民進黨也終於透過郭台銘自上海復星向德國購買BioNTech疫苗

台灣民眾積極追究政治人物防疫責任

台北市長柯文哲遭到媒體名嘴、政治人物和選民批評防疫不當，外界抨擊柯文哲接觸史追蹤及檢疫措施不夠嚴謹，導致傳統市場爆發疫情、沒有建立適當的疫苗分配系統，以及卸責並認為疫情失控都不是自己的錯。

柯文哲的民調滿意度在6月到7月之間下滑將近7個百分點，是所有市長中民調下滑最多的。柯文哲在飽受批評下，終於讓步接受中央疫情指揮中心協助，並在副市長協助下改善防疫工作。

媒體在抗疫方面低調發揮作用

新聞媒體在這波疫情中努力提供防疫的最新資訊，雖然部分媒體強調獲世界衛生組織（WHO）批准的疫苗死亡案例，影響民眾的接種意願，但絕大多數媒體都展現了優質的素養。

幾乎所有台灣綜藝與新聞節目改成線上模式，或要求所有來賓與主持人戴口罩並保持社交距離。這些反映出媒體無論政治立場，為了防疫向民眾做出良好示範。

疫情初期台灣捐口罩 外國回贈疫苗

台灣在爆發疫情初期播下善意種子，2020年向全球各國捐贈超過5100萬個口罩。台灣因地緣政治關係，難以取得疫苗，當初的受援國紛紛回贈台灣疫苗。

過去2個月內，日本提供台灣超過330萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，美國則提供250萬劑莫德納（Moderna）疫苗。立陶宛、斯洛伐克與捷克，也先後承諾提供數萬劑疫苗給台灣。目前台灣已有28%的民眾接種至少一劑疫苗，比5月疫情爆發前的1%大幅上升。

分析文章指出，但在Delta變異株於澳洲、越南、新加坡與其他地方肆虐之際，台灣的成功經驗或許無法持久，不過已替對抗未來疫情打下良好基礎

全球公衛專家都該研究作為民主國家的台灣如何成功對抗疫情，尤其是在檢測、追蹤與隔離等措施不斷增強的同時，又未明顯減損基本自由和公民由。

台灣慷慨捐助口罩、物資並分享專業知識，展現了台灣應該在世界衛生大會（WHA）獲得觀察員身分的急迫性。台灣有能力幫忙，國際衛生界也應促成這樣的援助，讓全球疫情早日結束。

圖為台北寧夏夜市湧現人潮，民眾遵守規範戴口罩、完成實聯制。中央社
圖為台北寧夏夜市湧現人潮，民眾遵守規範戴口罩、完成實聯制。中央社

台灣 疫情 疫苗

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