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台疫苗涵蓋率30.97% 長輩打第2劑要上網預約

記者謝承恩／台北報導
上個月底屏東居民在雨中排隊等候領施打疫苗的號碼牌。(記者劉學聖／攝影)
上個月底屏東居民在雨中排隊等候領施打疫苗的號碼牌。(記者劉學聖／攝影)

台灣第4輪疫苗接種30日起開打，103萬4993名完成預約民眾陸續接種，指揮中心宣布第二劑疫苗接種也要在預約平台登記，引發長輩擔心預約不到第二劑疫苗。

對於部分縣市傳出疫苗量不足，指揮中心呼籲按計畫施打，但表示台灣剩餘AZ疫苗若無法應付下一輪需求，不排除第五輪同時釋出AZ及莫德納疫苗提供施打，一切視疫苗到貨量決定。

陳時中籲地方按計畫打

地方政府擔心疫苗供應有空窗期，指揮中心指揮官陳時中29日表示，台灣AZ疫苗配發分兩階段，原本規畫前一波剩下的量，要給今天起第4輪預約者施打，不要某些地方先提供給已列冊者，如國高中教師等列冊人員，而才取得的58萬劑疫苗尚未配發，所以產生空檔。

陳時中強調，疫苗總量充足，呼籲地方政府，現階段勿讓非計畫內的接種對象施打，避免已預約民眾無法如期施打。

下月配發逾140萬劑

指揮中心發言人莊人祥指出，目前AZ疫苗約80多萬劑，等待58萬疫苗封緘完成於8月4日配發，總計約140多萬劑疫苗，應可供第4輪民眾及第7類造冊人員使用。但如果剩餘的AZ疫苗不足以滿足民眾需求，也同時配發AZ及莫德納疫苗等供民眾施打。

超商藥局幫長輩登記

台灣國內疫苗接種平台重啟後，過去以衛生局造冊通知施打的長輩，都得要上系統登記意願。陳時中表示，已知75歲以上長輩施打率達6成多，為整體疫苗供應順暢，避免多頭馬車，須回歸平台登記。若長輩不會上網，超商藥局門診民政系統都會協助長輩登記。

莊人祥表示，部分縣市府有意延續過去發放通知單及造冊施打方式，指揮中心將與縣市政府研商，規畫將長者造冊資料批次上傳，由政府代為登記、預約，並決定接種地點，但該案尚未確定，仍在研擬中，最快將於8月中旬決定，在此之前，仍須透過平台意願登記。

外籍3對象意願登記

為了讓無健保卡外籍人士，也可比照國人進行疫苗接種意願登記，合法居留在台灣的外籍人士、PRC與港澳居民、無戶籍國民，共3種對象，即起可用非健保卡以外的證號上網進行意願登記，但部分人士可能已在國外打過疫苗，將透過意願登記了解需求，安排後續接種計畫。

29日台灣本土確診者新增16例、2例境外移入，連續兩日無新增死亡個案，解隔離人數達確診人數88.9%。

陳時中表示，整體疫情仍朝可控方向前進。目前台灣疫苗累積施打人次達238萬，涵蓋率30.97%、劑次人口比32.31%。

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疫苗 台灣 陳時中

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