我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉斯加規模8.2地震 關島發海嘯警告

麥卡錫反對眾院戴口罩 波洛西：他真是白痴

蔡英文登記高端 賴清德等聯亞 預告聯亞即將通過EUA？

台灣新聞組／台北29日電
蔡總統27日下午已上網完成意願登記，等候預約通知以進行後續接種。 （圖：總統府提供）
蔡總統27日下午已上網完成意願登記，等候預約通知以進行後續接種。 （圖：總統府提供）

國產高端疫苗已開放民眾登記施打，各界關切一再強調支持國產疫苗的蔡英文總統、賴清德副總統，何時會施打國產疫苗？總統府昨日回應，表示蔡總統已上網完成高端疫苗施打意願登記。至於賴副總統，則是一旦聯亞通過EUA，他傾向優先施打聯亞，遭質疑是否預告聯亞即將通過EUA。指揮中心指揮官陳時中表示，「正副總統對疫苗表達支持和通過疫苗EUA是兩回事。」

總統府發言人張惇涵昨日表示，中央流行疫情指揮中心已開放國產高端疫苗線上登記，蔡總統在27日下午已上網完成意願登記，等候預約通知以進行後續接種。總統府也將視預約結果，妥適安排後續作業。

張惇涵說，賴副總統一樣支持國產疫苗，目前聯亞仍在進行EUA審查程序中，一旦聯亞通過EUA，賴副總統傾向優先施打。因此，副總統將待審查進度與結果，再行後續規畫。

蔡英文也在臉書上說，她已經完成疫苗意願登記，並且選擇接種國產高端疫苗。安全、有效、合法，符合科學標準的疫苗，才會提供給大家接種。「我也會去接種，請大家放心」。

國民黨主席江啟臣披露外交部擬贈友邦高端疫苗密件電報，電報表示可提供台灣審查高端EUA過程資料供參考，質疑外交部淪為高端國際行銷「外送平台」。民進黨立法院黨團昨卻要求外交部嚴辦洩密人員。

國民黨團書記長鄭麗文表示，高端EUA審查結果，衛福部7月19日核准、公布，外交部20日即發電報給九國大使館，表達捐贈高端疫苗給友邦意願，訊息「無縫接軌」。鄭麗文批評，高端EUA審查資料外國人可以看，台灣人卻不能看？整個立法院沒人要得到高端EUA審查資料。

外交部解釋，是為回應部分友邦對國產疫苗研發進展的關切與期待，才請駐館先期評估，否認握有高端疫苗試驗數據或相關審查資訊。

高端疫苗 EUA 聯亞

上一則

新聞眼／疫苗援外查洩密 「芒果乾」又來了

下一則

台疫苗荒 雙北嗆中央綠縣市也跳腳 陳時中：地方打太快

延伸閱讀

蔡英文：疫後首要任務是幫助民眾度難關 才能走向振興

蔡英文：疫後首要任務是幫助民眾度難關 才能走向振興
蔡英文挺台產疫苗：完成疫苗登記 我選高端疫苗

蔡英文挺台產疫苗：完成疫苗登記 我選高端疫苗
疫苗涵蓋率26.05% 蔡英文：比預期更早達標

疫苗涵蓋率26.05% 蔡英文：比預期更早達標
蔡英文：台疫苗接種進度 提前破25%目標

蔡英文：台疫苗接種進度 提前破25%目標

熱門新聞

台積電成立近35年來，製造事業的主要重心幾乎都放在台灣，如今迫於地緣政治的壓力，不得不開始往歐、美甚至日本設立據點。(路透)

台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束

2021-07-27 15:35
圖為莫德納疫苗注射。（中央社）

台接種莫德納最年輕死亡案例 36歲男打完13天後家中亡

2021-07-22 20:31
台積電、鴻海等採購BNT疫苗，蔡政府先卡後通，還大割稻子尾。圖為鴻海創辦人郭台銘（前左）當日與蔡總統會面後步出總統府。(本報資料照片)

黑白集／感謝背板的背後：戳破吃相難堪

2021-07-23 02:20
前總統李登輝辭世將滿一周年。他生前最疼愛的孫女李坤儀（右），日前產下第三胎男嬰，有望從母姓改姓李，延續李家香火。本報資料照片

辭世周年／李登輝外曾孫改姓 日後涉足政壇埋伏筆？

2021-07-25 17:46
32--由中研院近史所兼任研究員張力撰寫的「袁健生先生訪問紀錄」近日出版，書中袁健生暢談台美十多位總統的人格特質與小故事，見證近半世紀的台美外交風雲。(圖：張力提供)

袁健生新書揭祕 李登輝怒丟柯林頓邀請函

2021-07-21 02:24
核二廠2號機昨天清晨發生反應爐急停事件，經調查為人為疏失。 圖／報系資料照片

台灣核2廠2號機急停 調查結果：員工挪動椅子不慎壓到

2021-07-27 15:26

超人氣

更多 >
選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚

選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國14金領先美日居第1

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國14金領先美日居第1
中國羽球女將高聲國罵反制對手 自家網友狂叫好

中國羽球女將高聲國罵反制對手 自家網友狂叫好
打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題

打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題
避免美中關係繼續惡化 秦剛到任

避免美中關係繼續惡化 秦剛到任