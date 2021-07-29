蔡英文登記高端 賴清德等聯亞 預告聯亞即將通過EUA？

蔡總統27日下午已上網完成意願登記，等候預約通知以進行後續接種。 （圖：總統府提供）

國產高端疫苗 已開放民眾登記施打，各界關切一再強調支持國產疫苗的蔡英文總統、賴清德副總統，何時會施打國產疫苗？總統府昨日回應，表示蔡總統已上網完成高端疫苗施打意願登記。至於賴副總統，則是一旦聯亞 通過EUA ，他傾向優先施打聯亞，遭質疑是否預告聯亞即將通過EUA。指揮中心指揮官陳時中表示，「正副總統對疫苗表達支持和通過疫苗EUA是兩回事。」

總統府發言人張惇涵昨日表示，中央流行疫情指揮中心已開放國產高端疫苗線上登記，蔡總統在27日下午已上網完成意願登記，等候預約通知以進行後續接種。總統府也將視預約結果，妥適安排後續作業。

張惇涵說，賴副總統一樣支持國產疫苗，目前聯亞仍在進行EUA審查程序中，一旦聯亞通過EUA，賴副總統傾向優先施打。因此，副總統將待審查進度與結果，再行後續規畫。

蔡英文也在臉書上說，她已經完成疫苗意願登記，並且選擇接種國產高端疫苗。安全、有效、合法，符合科學標準的疫苗，才會提供給大家接種。「我也會去接種，請大家放心」。

國民黨主席江啟臣披露外交部擬贈友邦高端疫苗密件電報，電報表示可提供台灣審查高端EUA過程資料供參考，質疑外交部淪為高端國際行銷「外送平台」。民進黨立法院黨團昨卻要求外交部嚴辦洩密人員。

國民黨團書記長鄭麗文表示，高端EUA審查結果，衛福部7月19日核准、公布，外交部20日即發電報給九國大使館，表達捐贈高端疫苗給友邦意願，訊息「無縫接軌」。鄭麗文批評，高端EUA審查資料外國人可以看，台灣人卻不能看？整個立法院沒人要得到高端EUA審查資料。

外交部解釋，是為回應部分友邦對國產疫苗研發進展的關切與期待，才請駐館先期評估，否認握有高端疫苗試驗數據或相關審查資訊。