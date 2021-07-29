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疫苗進貨延遲 陳時中坦言恐打不到第二劑

記者許政榆、謝承恩／台北29日電
疫苗進貨延遲，指揮官陳時中坦言「可能出現接種第一劑後，打不到第二劑的狀況」。（圖：指揮中心提供）
疫苗進貨延遲，指揮官陳時中坦言「可能出現接種第一劑後，打不到第二劑的狀況」。（圖：指揮中心提供）

新冠疫苗意願登記平台前天重啟，新增高端疫苗選項，指揮中心統計至昨晚5時，累積866萬人完成登記，其中150萬人為本次開放新增登記者，有意接種高端疫苗者（單選及複選）約55萬人，其中非高端不打者9萬多人，占1.06%。但官網不見高端簡介，指揮官陳時中說，會盡快將資訊掛網，高端最快8月供貨。

陳時中也預告，「可能出現接種第一劑後，打不到第二劑的狀況」，關鍵在於進貨時程延遲而造成空檔，會盡量避免。他也指出，「登記意願、接種量能、進貨時程」為影響疫苗接種的三大因素，現在每天可打30萬劑，可以穩穩做，不擔心意願和接種量，剩下就是進貨問題，但不會為了避免出現空檔，而讓施打速度變慢。

陳時中昨將尚未施打疫苗者分為四大類：一、符合資格、收到簡訊，但未預約者可於7月29日中午12時開放修改；二、符合資格收到簡訊，已預約者於8月7日晚間五時開放修改；三、登記意願、未收到簡訊者；四、從未登記意願者，後兩類可直接上平台登記。

第三輪意願登記於7月19日中午截止，全台887萬人登記，其中495萬人選擇AZ疫苗，指揮中心自7月20日至22日針對第六、八、九、十類及48歲以上民眾，約170萬人發送預約，施打期間至今日為止。

第四輪並未開放意願登記，而是繼續消化選擇AZ疫苗的近500萬人，對象為以38歲以上民眾為主，加上受颱風影響取消預約者及第三輪已收過簡訊但尚未完成預約者，共約138萬餘人，施打期間預計自7月30日至8月6日止，目前已預約101萬5000餘人。

累計至7月27日，全台已有731萬人接種疫苗，其中AZ接種438萬人次，莫德納接種293萬人次。台灣疫苗涵蓋率已達29.93%，劑次人口占比則為31.16%，7月底前疫苗涵蓋率有望突破30%。

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