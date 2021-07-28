高端疫苗登記意願低 改選AZ短期打不到

華航自泰國載運台灣自購的58.2萬劑AZ疫苗抵台。(記者季相儒／攝影)

疫苗預約平台於昨下午重啟意願登記，除了AZ、莫德納 外，高端疫苗 也成為選項，但民眾反應出奇冷淡，僅0.5%（3萬7814人）登記單選高端疫苗、3.32%（25萬3416人）複選高端，比第二輪AZ疫苗成績還難看。

系統重啟後，有多少人從單選莫德納變成加選AZ？指揮中心不提供相關數據，但短短三小時內，約41萬人改變接種疫苗選項。不過即使換選AZ疫苗，短期內還是打不到疫苗。指揮官陳時中 表示，昨天上線登記及更改疫苗選項者，必須等到7月19日所有結單者均處理完後，才會接著接種疫苗。

外界質疑，不符「依長幼有序開放預約、無關登記順序」原則，又像是懲罰獨鍾莫德納者？陳時中解釋，長幼有序是依之前的名單排序，先消化完再處理新更改的登記者，「我認為比較公平」。台大兒童醫院院長黃立民說，不了解政府為何要改來改去，確實讓人無所適從。

中學老師、公車司機 接種喊卡

另外，各縣市「高中教師、公車司機」疫苗專案出現一國多制。台中、彰化等縣市近日為國高中教師、補教業與公車司機施打疫苗，卻在昨天與中央地方防疫會議時遭「喊卡」，中央指目前「只同意造冊、沒核准施打」，要求未施打都要暫停。中央第四輪撥下疫苗量銳減，南投縣長林明溱說，不排除串連其他縣市長帶著校長到中央抗議。

桃園市國、高中教師共1萬900人施打，市府指疫苗是教育部直接配的教師專案疫苗，公車司機則挪用剩餘AZ疫苗。台南市高中職以下教職員、公車司機約2萬人已打疫苗，衛生局稱是由中央專案配發。高雄今、明兩天為教師打疫苗，衛生局表示沒接到中央指示停打。