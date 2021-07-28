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降級…餐廳開放內用「一路兩制」 幼園復課抽籤搶名額

台灣新聞組／台北28日電
桃園市開放店內用餐，防疫規定不能四人同桌，媽媽遞上食物給隔壁桌的女兒。（記者鄭超文／攝影）
桃園市開放店內用餐，防疫規定不能四人同桌，媽媽遞上食物給隔壁桌的女兒。（記者鄭超文／攝影）

昨是疫情警戒降至二級首日，除了北北宜，多數縣市開放餐廳內用，但店家生意卻是兩樣情，有的業者則還在觀望，仍維持外帶；此外，幼兒園復課，但防疫指引倉促上路，且因有容留人數限制，有的園所還得抽籤、開表單讓家長先填先贏。

台中多數餐廳生意清淡，業者分析可能因非假日，消費者也還在觀望，嘉義市「蚵庄海產」昨午桌椅擺好卻無人上座，老闆娘說，中午僅一桌，顧客都外帶，「生意真的不好」；但高雄夢時代購物中心美食區座位七成滿，通勤族密集的新左營車站Global Mall人潮較上周增加一成，台南鹽水美食廣場點心城生意也明顯回升。

也有店家仍維持外帶，嘉市雞肉飯店家多數禁內用，表示「再觀望一下」；台南學甲市場旁著名的永通、阿素虱目魚粥也維持外帶，業者坦言「還是怕怕的」。

至於緊鄰桃園的新北維持禁令，出現「一路兩制」情況。像桃園市桃鶯路的桃園、八德兩區緊鄰新北市鶯歌區，同一條桃鶯路是否內用竟是「同路不同命」，有日本料理業者說，鄰近桃園的新北市民都跑去桃園消費，直呼「新北店家也要生存」。

台灣疫情警戒降級，除餐廳開放內用，幼兒園也復課。據教育部公布的防疫指引，幼兒園教室容留人數有限制，台北市更規定收托人數降載一半，有幼兒園因而採抽籤、或開放家長填表單先填先贏，昨傳出有家長兩個孩子一個能上學，一個沒抽到籤只能在家的案例，在家長群組引發討論「如果一直抽不到怎麼辦？」

台北市長柯文哲視察市政大樓員工子女幼兒園，但一班30位學生，有28名孩童家長有復課需求，北市第一周卻僅讓一半幼童復課；柯文哲說，先讓年輕人回去上班，「且戰且走」。

不少家長因還在觀望疫情，尚未將孩子送校，彰化私立劍橋幼兒園長黃明昌就說，該校昨返校生僅四成，但隨著疫情趨緩，加上8月起就是新學期收費日，屆時恐有更多孩子返校。

全教總昨則提出訴求，包括教育部防疫指引倉促上路，地方與中央作法不一致，各縣市不同作法也讓各地幼兒園混亂，篩檢費用及假別至今仍無解，防疫物資短缺，園所也缺乏清消人力，憂心校園恐成防疫破口。

竹縣幼兒園第一天復課，多數遵守防疫措施，用餐時設置隔板。（記者陳斯穎／攝影）
竹縣幼兒園第一天復課，多數遵守防疫措施，用餐時設置隔板。（記者陳斯穎／攝影）

防疫 疫情 教育部

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