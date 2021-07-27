台政院擬發振興券 估最快9月上路

媒體報導，行政院正規劃振興方案，且不低於去年的三倍券。政院官員今天說，相關預算可移緩濟急，推估最快9月可上路，但相關措施仍要視疫情而定，尚未最終拍板。（本報系資料照片）

全台疫情 三級警戒今起降為二級，行政院正規畫振興方案，外傳將不低於去年的三倍券，且無須在9月先把特別預算 送立院審議。行政院官員表示，相關預算可移緩濟急，推估最快9月可上路，但確切發放時程，仍要視疫情發展及疫苗施打覆蓋率而定，尚未最終拍板。

知情官員指出，政院內部評估仍須觀察疫情發展，若一段時間後，疫情能獲控制，才會推動振興消費相關措施，包含再度發放振興券的可能性。國發會正收集各方意見，規畫如何運用剩餘的特別預算，並會特別著重受嚴重衝擊的民生消費產業。

據了解，目前紓困振興特別預算尚有約台幣1600億元額度。知情官員表示，去年振興三倍券，是民眾用1000元換得3000元，等同振興效果變三倍；疫情若持續趨緩，振興券的振興幅度可能增加，至少將以2000元為單位，讓振興效果變5倍。

依新冠肺炎紓困特別條例規定，為因應各項防治及紓困振興措施的緊急需要，相關機關可報經行政院同意後，在特別預算案未完成法定程序前，先行支付一部分。因此，官員表示，振興預算仍要送立法院審查，但可以移緩濟急；國發會現已啟動討論，8月底可望推出計畫，推估最快9月發行。

至於振興券如何發放？民進黨立委許智傑在臉書發起「振興五倍券」或「振興+發現金」投票，目前投票以「振興+發現金」逾六成，領先單純發振興券；民進黨「正國會」立委則聯合聲明建議，應針對應屆畢業生發一萬元「尋職津貼」。時代力量立院黨團提出持續性紓困、台灣民眾黨團則主張振興方案應採取排富後發現金。

前總統馬英九辦公室則期盼行政院的紓困振興方案要做到「金額有感，發放迅速、方式便民、減少群聚、成本低廉」，仿效全球先進國家，紓困金 直接匯入民眾的金融機構帳戶，沒有帳戶的民眾則由村里長協助，讓民眾有感，還能減少群聚感染風險。