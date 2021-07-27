我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新增「高端疫苗」意願登記 AZ和莫德納暫不混打

東奧／美國女排3：0勝出 中國小組賽吞二連敗

台政院擬發振興券 估最快9月上路

台灣新聞組／台北27日電
媒體報導，行政院正規劃振興方案，且不低於去年的三倍券。政院官員今天說，相關預算可移緩濟急，推估最快9月可上路，但相關措施仍要視疫情而定，尚未最終拍板。（本報系資料照片）
媒體報導，行政院正規劃振興方案，且不低於去年的三倍券。政院官員今天說，相關預算可移緩濟急，推估最快9月可上路，但相關措施仍要視疫情而定，尚未最終拍板。（本報系資料照片）

全台疫情三級警戒今起降為二級，行政院正規畫振興方案，外傳將不低於去年的三倍券，且無須在9月先把特別預算送立院審議。行政院官員表示，相關預算可移緩濟急，推估最快9月可上路，但確切發放時程，仍要視疫情發展及疫苗施打覆蓋率而定，尚未最終拍板。

知情官員指出，政院內部評估仍須觀察疫情發展，若一段時間後，疫情能獲控制，才會推動振興消費相關措施，包含再度發放振興券的可能性。國發會正收集各方意見，規畫如何運用剩餘的特別預算，並會特別著重受嚴重衝擊的民生消費產業。

據了解，目前紓困振興特別預算尚有約台幣1600億元額度。知情官員表示，去年振興三倍券，是民眾用1000元換得3000元，等同振興效果變三倍；疫情若持續趨緩，振興券的振興幅度可能增加，至少將以2000元為單位，讓振興效果變5倍。

依新冠肺炎紓困特別條例規定，為因應各項防治及紓困振興措施的緊急需要，相關機關可報經行政院同意後，在特別預算案未完成法定程序前，先行支付一部分。因此，官員表示，振興預算仍要送立法院審查，但可以移緩濟急；國發會現已啟動討論，8月底可望推出計畫，推估最快9月發行。

至於振興券如何發放？民進黨立委許智傑在臉書發起「振興五倍券」或「振興+發現金」投票，目前投票以「振興+發現金」逾六成，領先單純發振興券；民進黨「正國會」立委則聯合聲明建議，應針對應屆畢業生發一萬元「尋職津貼」。時代力量立院黨團提出持續性紓困、台灣民眾黨團則主張振興方案應採取排富後發現金。

前總統馬英九辦公室則期盼行政院的紓困振興方案要做到「金額有感，發放迅速、方式便民、減少群聚、成本低廉」，仿效全球先進國家，紓困金直接匯入民眾的金融機構帳戶，沒有帳戶的民眾則由村里長協助，讓民眾有感，還能減少群聚感染風險。

紓困金 預算 疫情

上一則

史上頭一遭 美現役軍官將登「莒光園地」

下一則

放行高端與混打 軍警憂成試驗品

延伸閱讀

政院：簽約增購3600萬劑莫德納 明後年到貨

政院：簽約增購3600萬劑莫德納 明後年到貨
慈濟買到BNT 政院歸功公私協力 藍諷感激不「禁」

慈濟買到BNT 政院歸功公私協力 藍諷感激不「禁」

參加villa火鍋趴？政院高官陳政聞請辭

參加villa火鍋趴？政院高官陳政聞請辭
陳政聞villa與政商聚餐？在野酸「政聚確鑿」要交代

陳政聞villa與政商聚餐？在野酸「政聚確鑿」要交代

熱門新聞

圖為莫德納疫苗注射。（中央社）

台接種莫德納最年輕死亡案例 36歲男打完13天後家中亡

2021-07-22 20:31
32--由中研院近史所兼任研究員張力撰寫的「袁健生先生訪問紀錄」近日出版，書中袁健生暢談台美十多位總統的人格特質與小故事，見證近半世紀的台美外交風雲。(圖：張力提供)

袁健生新書揭祕 李登輝怒丟柯林頓邀請函

2021-07-21 02:24
台積電、鴻海等採購BNT疫苗，蔡政府先卡後通，還大割稻子尾。圖為鴻海創辦人郭台銘（前左）當日與蔡總統會面後步出總統府。(本報資料照片)

黑白集／感謝背板的背後：戳破吃相難堪

2021-07-23 02:20
一架運送美國政府貨物的L-100-30（C130民用版）19日上午從菲律賓克拉克國際機場起飛，中午12時14分降落桃園機場，停放615機坪裝卸貨物。記者季相儒／攝影

美國C-130運輸機在桃園機場降落 短暫停留後飛離

2021-07-19 14:45
前總統李登輝辭世將滿一周年。他生前最疼愛的孫女李坤儀（右），日前產下第三胎男嬰，有望從母姓改姓李，延續李家香火。本報資料照片

辭世周年／李登輝外曾孫改姓 日後涉足政壇埋伏筆？

2021-07-25 17:46
彭博資訊報導，今年台灣的新冠疫情急劇升高，數據顯示，台灣的死亡病例不尋常地高。路透

彭博：台灣新冠患者死亡率偏高 源於掉以輕心

2021-07-26 06:40

超人氣

更多 >
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國再奪1金重返第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國再奪1金重返第一
3原因+1關鍵 中國就是要擺起咄咄逼「美」的模樣

3原因+1關鍵 中國就是要擺起咄咄逼「美」的模樣

賠不出7千萬爆脫產落跑？吳亦凡傳祕返加拿大

賠不出7千萬爆脫產落跑？吳亦凡傳祕返加拿大
紐約華埠非裔男辱華言論 遭華裔民眾一拳毆倒在地

紐約華埠非裔男辱華言論 遭華裔民眾一拳毆倒在地
她一夜皮膚潰爛 竟是牠惹的禍

她一夜皮膚潰爛 竟是牠惹的禍