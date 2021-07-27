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金融海嘯後最多… 台無薪假4.5萬人 單周暴增逾萬人

記者陳宛茜／台北27日電
受防疫三級警戒影響，不少餐飲業者選擇暫停營業。勞動部26日公布無薪假最新統計，若依行業別，本期實施無薪假家數以住宿及餐飲業1004家最多。（記者胡經周／攝影）
受防疫三級警戒影響，不少餐飲業者選擇暫停營業。勞動部26日公布無薪假最新統計，若依行業別，本期實施無薪假家數以住宿及餐飲業1004家最多。（記者胡經周／攝影）

防疫警戒今降至第二級，但三級警戒造成的經濟衰退還在加大浮現。勞動部昨公布無薪假最新統計，有3679家事業單位實施無薪假，創下2009年起有無薪假統計以來的家數新高；本期無薪假人數也飆到4萬4973人，短短一周人數增加1萬2993人，暴增四成，人數是去年新冠疫情爆發以來最高。今年6月，台灣痛苦指數也來到13年來最高。

勞動部官員透露，此次有一家台北大型飯店撐不住了，開始實施無薪假，一口氣就有500多人放無薪假。

值得關注的是，若以實施地區來看，六都無薪假人數較多，其中台北市共1萬670人最多，較上期一口氣增加6000多人；非六都來說，人數最多的是宜蘭，勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛分析，宜蘭離雙北近，因雙北遊客與消費人口銳減，連帶影響宜蘭經濟。

黃維琛表示，自實施無薪假統計以來，人數最高的是2009年金融海嘯時期，當時因國外訂單銳減，受衝擊者多為電子業大廠，一家大廠的無薪假人數便是幾千人，實施家數雖僅900多家但人數便達23萬。

黃維琛說，此次受疫情影響者主要是內需型產業如餐飲、批發零售，單一商家放無薪假者可能只有一兩人，總人數因而遠不及金融海嘯，但受影響家數卻是歷史新高。

本期實施無薪假家數以住宿及餐飲業1004家最多，其次為批發零售業919家、支援服務業（如旅行社）489家；實施人數前三名為住宿及餐飲業2萬1240人、批發零售業7328人、運輸及倉儲業3331人。黃維琛說，國外經濟逐漸恢復，主攻外銷的製造業受疫情影響不大；民生工業之中，受衝擊者多為做製衣、紡織的工廠，因受國內客戶訂單減少影響。

主計總處7日公布6月消費者物價指數（CPI）年增率為1.89％，接著23日公布6月失業率持續攀至4.8％，對此，國民黨台北市議員王鴻薇表示，在經濟學上，把失業率和消費者物價上升率相加就是痛苦指數，而台灣6月痛苦指數為6.69，升至金融風暴以來新高點，創下13年來新高。

王鴻薇質疑，痛苦指數是失業率加消費物價上漲率，是該國民生狀況重要參考，現在正是台灣亞洲金融風暴以來，全民最痛苦的時刻，顯然政府梗圖網軍大內宣，解決不了民生問題。

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