放行高端與混打 軍警憂成試驗品

國民黨立委接獲陳情，指陸軍很多人還沒接種，擔心成為高端疫苗或混打對象的試驗品。 (本報資料照片)

台灣衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議，同意將高端疫苗 納入公費接種計畫，以及開放混打。國民黨 立委李德維接獲陳情，指陸軍很多人還沒接種，警察的第二劑疫苗也沒下文，擔心成為高端疫苗或混打對象的試驗品。國防部則說，會按中央配發，逐步依照優序為官兵施打。

國民黨立院黨團表示，高端疫苗在製程中未達「連續三批之製程確效」才可上市的合格標準；國民黨並且掌握中央「疫苗援外」的關鍵公文，擬贈予或販賣高端疫苗給邦交國。國民黨批評，高端未做三期試驗就拿到EUA，有效保護力不明，就要拿給友邦使用，蔡政府不只要拿國人當白老鼠，還要拿友邦當白老鼠。

民眾黨團也發出公文，要求衛福部等部會針對國產疫苗專題報告。民進黨 團書記長羅致政說，休會期間要求部會作專案報告，完全違背立法院職權行使，「違憲、違法」，希望民眾黨撤回公文，各部會也不用配合作專題報告。民眾黨團說，民進黨要求撤回公文，並指導行政機關不配合監督，才是赤裸裸違反權力分立及民主憲政的行為。

李德維說，近日有許多投訴陳情案，很多軍警弟兄擔心接種進度是被故意拖延，已被高端疫苗當成「禁臠」，又或者注定要當「混打」的試驗品。

軍方知情官員稱，疫苗由指揮中心分配，數量多寡，實非軍方可置喙，但施打意願將尊重官兵意見。

中廣董事長趙少康說，高端號稱要在巴拉圭做三期試驗，不過是用區區1000人做的第二期試驗延續，「仍未做三期試驗的高端，真的打得過Delta病毒嗎？」