呂秀蓮搭橋購疫苗 陳時中已讀不回

前副總統呂秀蓮表示曾聯絡陳時中，但陳時中已讀不回。（本報資料照片）

台灣 新冠疫苗 不足，前副總統呂秀蓮表示，兩個國際組織致函給蔡英文總統，表達願意協助洽購3000萬至5000萬劑疫苗，她為此致電衛福部長陳時中 ，卻遭「已讀不回」。陳時中26日表示，確實收到訊息，當下也留下對方電話，「但一忙起來就忘了」。

至於國際組織表達協助洽購疫苗，陳時中說，以他對疫苗採購的了解，可能「還需要一些努力」。

至於許多要留學的人抱怨，打不到第一劑疫苗，無法順利出國念書，陳時中表示，若前往的國家有疫苗，建議可到國外再打，他還說，「沒有什麼特別理由，一定要讓出國的人比台灣的要先打疫苗。」

陳時中表示，因為出國留學、工作，和在台灣工作、就學，個人權益是一樣的，不見得出國者就要先打。「從未保證一定打得到第一劑」，如果去的國家沒疫苗可打，且風險較高，基於保護國人立場，「我們願意犧牲一點讓他們打」。

公費疫苗預約平台將於27日上午發布第四輪簡訊通知，陳時中說，將有144萬人符合資格，可於7月29日中午12時前預約接種，於30日至8月6日之間施打疫苗。不過，該平台於7月19日關閉後，迄今未再重啟，許多民眾無法上線更改疫苗廠牌，指揮中心發言人莊人祥表示，等到更多疫苗到貨，就會重啟預約系統。

陳時中強調，疫苗分配原則以提高至少接種一劑的覆蓋率為目標，根據國際經驗，延長第二劑接種間隔時間，整體保護效果不會減弱，反而更好。

至於何時開放混打？陳時中說，專家會議初步建議對象有二，首先是接觸風險較高的第一到第三類公費對象，再者是對於腺病毒疫苗（ＡＺ）和ｍＲＮＡ疫苗都過敏者，但執行時機未定，必須等整體疫苗到貨時間更穩定時，才會公布。

呂秀蓮日前於臉書貼文，「世界和平獎評審委員會」及「世界和諧基金會」聯名致函蔡總統，表達欲協助我洽購疫苗，以解決抗疫燃眉之急。她指出，多次致電陳時中辦公室，雖得到會回電的答覆，但遲未接到陳時中回電，「橋都搭好了，衛福部卻拒絕」。

陳時中證實，確實有收到訊息，同仁抄下對方電話號碼，「本想馬上回電，但一忙就有點遺漏。」