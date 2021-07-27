我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新增「高端疫苗」意願登記 AZ和莫德納暫不混打

東奧／美國女排3：0勝出 中國小組賽吞二連敗

呂秀蓮搭橋購疫苗 陳時中已讀不回

台灣新聞組／台北27日電
前副總統呂秀蓮表示曾聯絡陳時中，但陳時中已讀不回。（本報資料照片）
前副總統呂秀蓮表示曾聯絡陳時中，但陳時中已讀不回。（本報資料照片）

台灣新冠疫苗不足，前副總統呂秀蓮表示，兩個國際組織致函給蔡英文總統，表達願意協助洽購3000萬至5000萬劑疫苗，她為此致電衛福部長陳時中，卻遭「已讀不回」。陳時中26日表示，確實收到訊息，當下也留下對方電話，「但一忙起來就忘了」。

至於國際組織表達協助洽購疫苗，陳時中說，以他對疫苗採購的了解，可能「還需要一些努力」。

至於許多要留學的人抱怨，打不到第一劑疫苗，無法順利出國念書，陳時中表示，若前往的國家有疫苗，建議可到國外再打，他還說，「沒有什麼特別理由，一定要讓出國的人比台灣的要先打疫苗。」

陳時中表示，因為出國留學、工作，和在台灣工作、就學，個人權益是一樣的，不見得出國者就要先打。「從未保證一定打得到第一劑」，如果去的國家沒疫苗可打，且風險較高，基於保護國人立場，「我們願意犧牲一點讓他們打」。

公費疫苗預約平台將於27日上午發布第四輪簡訊通知，陳時中說，將有144萬人符合資格，可於7月29日中午12時前預約接種，於30日至8月6日之間施打疫苗。不過，該平台於7月19日關閉後，迄今未再重啟，許多民眾無法上線更改疫苗廠牌，指揮中心發言人莊人祥表示，等到更多疫苗到貨，就會重啟預約系統。

陳時中強調，疫苗分配原則以提高至少接種一劑的覆蓋率為目標，根據國際經驗，延長第二劑接種間隔時間，整體保護效果不會減弱，反而更好。

至於何時開放混打？陳時中說，專家會議初步建議對象有二，首先是接觸風險較高的第一到第三類公費對象，再者是對於腺病毒疫苗（ＡＺ）和ｍＲＮＡ疫苗都過敏者，但執行時機未定，必須等整體疫苗到貨時間更穩定時，才會公布。

呂秀蓮日前於臉書貼文，「世界和平獎評審委員會」及「世界和諧基金會」聯名致函蔡總統，表達欲協助我洽購疫苗，以解決抗疫燃眉之急。她指出，多次致電陳時中辦公室，雖得到會回電的答覆，但遲未接到陳時中回電，「橋都搭好了，衛福部卻拒絕」。

陳時中證實，確實有收到訊息，同仁抄下對方電話號碼，「本想馬上回電，但一忙就有點遺漏。」

疫苗 陳時中 台灣

上一則

金融海嘯後最多… 台無薪假4.5萬人 單周暴增逾萬人

下一則

桌球混雙奪銅…15年國手路 29歲鄭怡靜圓夢淚崩

延伸閱讀

可打麻將了 台疫情放緩 27日起鬆綁 邊境仍嚴管

可打麻將了 台疫情放緩 27日起鬆綁 邊境仍嚴管
高端8天連闖2關 食藥署疑EUA前早知疫苗品質不穩

高端8天連闖2關 食藥署疑EUA前早知疫苗品質不穩
台開放AZ混打mRNA 高端納入公費施打

台開放AZ混打mRNA 高端納入公費施打
抗疫成笑柄 尋找台灣疫苗曙光

抗疫成笑柄 尋找台灣疫苗曙光

熱門新聞

圖為莫德納疫苗注射。（中央社）

台接種莫德納最年輕死亡案例 36歲男打完13天後家中亡

2021-07-22 20:31
32--由中研院近史所兼任研究員張力撰寫的「袁健生先生訪問紀錄」近日出版，書中袁健生暢談台美十多位總統的人格特質與小故事，見證近半世紀的台美外交風雲。(圖：張力提供)

袁健生新書揭祕 李登輝怒丟柯林頓邀請函

2021-07-21 02:24
台積電、鴻海等採購BNT疫苗，蔡政府先卡後通，還大割稻子尾。圖為鴻海創辦人郭台銘（前左）當日與蔡總統會面後步出總統府。(本報資料照片)

黑白集／感謝背板的背後：戳破吃相難堪

2021-07-23 02:20
一架運送美國政府貨物的L-100-30（C130民用版）19日上午從菲律賓克拉克國際機場起飛，中午12時14分降落桃園機場，停放615機坪裝卸貨物。記者季相儒／攝影

美國C-130運輸機在桃園機場降落 短暫停留後飛離

2021-07-19 14:45
前總統李登輝辭世將滿一周年。他生前最疼愛的孫女李坤儀（右），日前產下第三胎男嬰，有望從母姓改姓李，延續李家香火。本報資料照片

辭世周年／李登輝外曾孫改姓 日後涉足政壇埋伏筆？

2021-07-25 17:46
彭博資訊報導，今年台灣的新冠疫情急劇升高，數據顯示，台灣的死亡病例不尋常地高。路透

彭博：台灣新冠患者死亡率偏高 源於掉以輕心

2021-07-26 06:40

超人氣

更多 >
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國再奪1金重返第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國再奪1金重返第一
3原因+1關鍵 中國就是要擺起咄咄逼「美」的模樣

3原因+1關鍵 中國就是要擺起咄咄逼「美」的模樣

賠不出7千萬爆脫產落跑？吳亦凡傳祕返加拿大

賠不出7千萬爆脫產落跑？吳亦凡傳祕返加拿大
紐約華埠非裔男辱華言論 遭華裔民眾一拳毆倒在地

紐約華埠非裔男辱華言論 遭華裔民眾一拳毆倒在地
她一夜皮膚潰爛 竟是牠惹的禍

她一夜皮膚潰爛 竟是牠惹的禍