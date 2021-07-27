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台新增「高端疫苗」意願登記 AZ和莫德納暫不混打

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新聞評論／蔡政府對人民的關心 遠不如對高端

聯合報社論
陳時中對疫苗政策反反覆覆，暴露他毫無部署，更對全民防疫漫不經心。 (本報資料照片)
陳時中對疫苗政策反反覆覆，暴露他毫無部署，更對全民防疫漫不經心。 (本報資料照片)

歷經兩個月的本土疫情衝擊和三級警戒，台灣27日起調降為二級警戒，但基本上「降級不解封」，雙北和宜蘭則另有標準。對民眾而言，這次其實是「無感降級」，與微解封差異不大，都意味著回歸正常生活還有遙遠的距離。原因是，政府訂出的「七原則」，對人員與空間管制到枝微末節的地步，就是不想為降級的後果負責，因此不願拿掉封條和柵欄，甚至把執行責任丟給地方政府。

行政院宣布「降級不解封」，是唯恐疫情再度趁虛而入，因此要民眾繼續保持高度警戒。說穿了，台灣沒資格談「解封」，關鍵原因就是疫苗接種覆蓋率太低，至今還有74%的人無法受到任何疫苗的保護，貿然解封當然有很大的風險。但回到原點，造成台灣疫苗不足困境的，不正是蔡政府和指揮中心的官員和專家嗎？這批人從未承認自己的眼光失準和決策錯誤，也從未為兩個多月來喪生的近800條人命道歉，如今卻仍大剌剌地在那裡指手劃腳作統帥領導狀，把台灣人民當順民驅使，他們的能力和品格配得上其權位嗎？

僅看指揮中心的演出，陳時中每天處理疫苗的採購、分配與施打，常常充滿矛盾與反覆。他的自信，並非來自專業，而是仗著大權一把抓，沒有人能監督、節制或奈他何。也因此，他官腔官調拖延永齡、台積電和慈濟的購捐疫苗，完全不顧台灣年輕世代沒有疫苗可打。

陳時中要求莫德納第二劑必須間隔10到12週，原因沒有別的，就是手上疫苗即將用罄，而進貨日期又遙遙無期。為掩飾此1窘境，陳時中先宣布政府已追加採購3600萬劑莫德納的「喜訊」，緩和人們的焦慮。事實上，這3600萬劑莫德納，今年第4季能到貨的僅100萬劑，其餘都是明後年才能到貨。也正因為數百萬人等待的第二劑莫德納下落無著，陳時中才被迫宣布開放「混打」；原因是，即使等上12周許多人也打不到疫苗，遑論那些上網登記希望唯一第一劑接種莫德納的人。

陳時中如此反反覆覆，暴露他毫無部署，更對全民防疫漫不經心。且看，最近衛福部奉為頭等大事辦理的，只有護航高端一樁。短短一周間，食藥署專家委員會先通過高端的緊急使用授權，然後又由衛福部傳染病防治諮詢會接種組（ACIP）接手，將它納入公費疫苗施打計畫。如此一來，儘管高端安全性及量產都問題重重，卻輕舟已過萬重山，只等著打到百姓身上了。

蔡政府對高端的萬般關愛和重重護航，比起它對台灣人民疫苗接種權利的重視，乃至對人們防疫生活自由的種種限制，簡直如天淵之別。對高端是無盡的放水，對百姓則層層管制永不嫌多。一個不把心放在人民身上的政府，降級不解封讓誰有感了？

疫苗 台灣 陳時中

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