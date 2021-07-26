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台開放AZ混打mRNA 高端納入公費施打

台灣新聞組╱台北26日電
專家會議25日決定將高端疫苗納入公費接種計畫；另也同意開放AZ疫苗混打莫德納及BNT等mRNA疫苗，但時程未定。圖為日前新北市三重體育館民眾接種疫苗。(記者林澔一／攝影)
專家會議25日決定將高端疫苗納入公費接種計畫；另也同意開放AZ疫苗混打莫德納及BNT等mRNA疫苗，但時程未定。圖為日前新北市三重體育館民眾接種疫苗。(記者林澔一／攝影)

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組ACIP昨天召開會議，同意開放AZ疫苗混打mRNA疫苗，也就是AZ可混打莫德納及BNT。指揮中心指揮官陳時中表示，專家認為混打是可行的，不過混打平台需要時間規畫，尚未確定實施期程，一旦上路將優先開放給第一至第三類對象、已接種第一劑疫苗八周以上的目標族群。

另外，衛福部食藥署日前通過國產高端疫苗「緊急使用授權」EUA，可專案製造、核准使用於20歲以上成人，昨天衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組ACIP通過決議，將高端疫苗納入公費疫苗施打計畫，對於mRNA、腺病毒疫苗過敏者將成為優先施打對象，但需與廠商確定供貨時程，才能確定何時施打。

目前疫苗預約平台處於封閉狀態，何時可以重啟，讓民眾登記修改疫苗選項？疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前還在消化第三輪預約的民眾，還不知道什麼時候重新打開平台，不過，周二上午將針對第三輪年紀較輕族群，以及預約成功、卻臨時未到現場接種者發送簡訊。

陳時中表示，昨天專家會議中重新檢視國際資料，經過多次討論達成可混打的共識，但如何實施還在研擬，目前建議第一類至第三類接種對象如施打AZ疫苗，間隔八周以上，第二劑就可接種mRNA疫苗，其餘對象規畫在第10到第12周接種第二劑。

陳時中透露，專家討論重點有三，一為國際初步共識同意混打，但相關資料並非一面倒認同，指揮中心必須持續觀察相關臨床研究；二為即使國外已有混打臨床數據，但部分專家仍認為，要有本土研究；第三則是國外混打的安全和效果上，均達到一定程度，最後達成開放混打的共識。

混打政策何時實施？陳時中表示，開放混打對疫苗計算上將是一大考驗，且現有預約登記平台也無此選項，設計上相對複雜，因此還需討論和盤點，才能做出決議。在平台上，部分縣市政府建議使用原來的催打平台或戶政平台，但有些縣市則認為目前的單軌制比較好，經考量城鄉資訊差距之後，指揮中心傾向單一平台作業。

另有7萬多劑莫德納疫苗即將到期，如何處理，指揮中心說法不一；原宣布全數收回，統一配發給第七類造冊人員接種，但昨天改口。陳時中表示，與地方政府再三確認可以打完這批疫苗，回收疫苗只是備案，「中央地方一起合作，絕對不會放到過期。」

高端疫苗 陳時中 莫德納

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