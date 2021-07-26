新聞評論╱國產疫苗弊案化 檢調卻不聞不問

備受矚目的高端疫苗，傳出在放大量產製程時有抗原濃度不穩定的問題。(本報資料照片)

備受矚目的高端疫苗 ，傳出在放大量產製程時有抗原濃度不穩定的問題，不良率達八成二。製程有問題，衛福部食藥署卻仍迅速通過其緊急授權，核准其專案製造，令人不解。從既知情況看，這已超乎「決策是否錯誤」的問題，達到了人謀不臧的弊案程度。對此，司法檢調迄無任何動作，是看不出疑竇，或者在為政治護航？

綜觀國產疫苗從研發、制定緊急授權標準，到採購、審查、通過緊急授權，處處浮現人為干預的痕跡。經由政府高層牽線的「美國 國衛院」技術，授權對象為何選中曾有「炒股」紀錄的高端，迄今成謎；在研發過程中，從蔡總統和其他高官頻頻造訪高端，毫不掩飾對它的厚愛。反映在疫苗的審核及授權上，除為它打造獨步全球的「免疫橋接」規則，且在通過緊急授權前即以天價下單採購，處處充滿偏袒。

不僅如此，在疫苗審查階段，衛福部大幅更換專家會議成員，並不顧利益衝突，換上多名曾與高端共同在國際期刊上發表論文的研究人員。在審查會議上，衛福部悍然拒絕比照美國公開審查過程，甚至拒絕錄音錄影。高端疫苗的緊急授權，可謂在層層護航下一路過關。

外界對國產疫苗的質疑，先前多集中在其「效力」缺乏充分的科學驗證；而今高端爆發量產「不良率偏高」的問題，更顯示其品質堪虞，保護力及產能皆難孚預期。一般國際大廠的疫苗生產規模，大約在2000公升的等級；而高端疫苗僅從實驗室的「2公升」等級放大到「50公升等級」，即有八成的疫苗品質不合格，要達到2000公升規模等級的優質量產，將是難上加難。

可議的是，高端疫苗量產良率太低，食藥署在通過緊急授權前即已知情，卻仍一意孤行給予授權。其中，15名審查委員是「有條件」通過，要求高端逐月提出安全監測報告，恐怕就是知道量產品質不穩定將成為高端疫苗的不定時炸彈。但食藥署執意護航，辯稱這個問題「不影響品質」，若無法證明不影響品質，「這兩批疫苗就不會進入後續封緘實驗」。換言之，食藥署掐頭去尾把範圍鎖定「這兩批疫苗」，根本無意全盤檢視高端疫苗的生產問題。

不良率問題被揭露後，食藥署長吳秀梅先指責外界對高端「太嚴苛」，並荒謬辯稱這「搞不好是一個更好的產品」，更把矛頭指向「內鬼」故意外洩資料。政府原應負責疫苗的品質把關，現在衛福部竟還責怪外界要求太嚴，這豈不角色錯亂？再說，正是內部有人看不慣政府造假，才會去揭這個「黑箱」。而吳秀梅的發言，已不像為民眾健康把關的官員，反更像業者代表了。

6月以來，台灣 因外購和捐贈疫苗增多，國產疫苗「緊急授權」的正當性已大為降低。如今爆出不良率問題，更凸顯蔡政府護航高端心切，已到不問科學、不問品質的地步。蔡英文總統曾公開喊話「國產疫苗7月供應第一波」，就算非要照劇本演出，但能用品質不穩定的疫苗給民眾施打嗎？高端市值因政府的政策利多增加數百億，已遠高疫苗採購的利益，背後的利益糾葛，司法能不釐清嗎？

兩個月前，北檢檢察官林達曾呼籲，政府要揭露國產疫苗採購資訊。但至今，資訊非但沒公開，黑箱和疑點反而越來越多。藍營立委日前已告發相關官員涉及圖利，相對的，檢調對疫苗採購的種種不合理仍不聞不問。檢調機關遲不出手，是要等民眾生命受到傷害，或者相關罪證都被竄改和湮滅嗎？