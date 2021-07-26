疫苗混打在野討理由 趙少康：祝福敢打高端的人

指揮中心指揮官陳時中表示，25日ACIP專家會議決定將高端疫苗納入公費接種計畫；並且同意開放疫苗混打。(記者楊雅棠／攝影)

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組ACIP昨天同意開放AZ疫苗混打mRNA疫苗。時代力量立委陳椒華要求衛福部公開混打理由及專家學者名單，以便釐清混打風險發生時，指揮中心、食藥署及ACIP委員相關責任。她強調不反對混打，但支持依據科學謹慎推動混打。

ACIP委員、長庚醫院兒童感染科教授級主治醫師黃玉成表示，專家給予意見為「只要指揮中心行政上沒有問題就開放混打。」

黃玉成表示，之前英國牛津大學在「刺胳針」（LANCET）發表一項研究，將疫苗接種者分為四組，研究發現中和血清抗體效價最高的為「BNT+BNT」，數據為1萬4080；其次為「AZ+BNT」，數據1萬2906；接著是「BNT+AZ」、數據7133；「AZ+AZ」最差、數據為1392。

黃玉成說，基於國際研究結果，專家認為可以開放混打，且第二劑混打為mRNA疫苗（包括BNT、莫德納 ），但若第二劑要混打高端疫苗 就得等待本土數據。

由於目前莫德納疫苗劑量有限，BNT疫苗尚未到貨，專家會議因此建議指揮中心，若能解決行政、預約上的問題就可開放混打，「而非一定要執行」。

ACIP委員、林口長庚醫院副院長邱政洵表示，目前台大、部桃正進行「AZ+莫德納」混打臨床實驗，長庚也正將進行著手相關計畫，預計一周內可通過院內人體試驗委員會（IRB）審核，同意後就會呈報疾管署。

此外，對於ACIP同意高端疫苗納入公費疫苗接種作業計畫。中廣董事長趙少康說，這天終於來到，但仍未做三期試驗的高端真的打得過Delta病毒嗎？「對於那麼相信民進黨而敢打高端疫苗的人，我佩服也祝福他們」。

趙少康指出，蔡英文 6月21日受訪時說， 7月開打只是一個目標 ，「如果仔細聽我當初講的話，是希望7月底有第一波供給，但沒有說我們一定要在什麼時候打高端疫苗。」現在不但解盲成功，有了第一批供貨，而且列公費施打，恭喜蔡英文，連中三元！一切不都是依照寫好的劇本為蔡英文演出？

趙少康表示，而且時間就是那麼湊巧，台灣現有的AZ和莫德納8月就會打完，高端剛好可以「趁虛而入」，難怪之前陳時中、行政院長蘇貞昌拚命找出各種不堪的理由阻擋鴻海創辦人郭台銘、慈濟買BNT，後來就算擋不住人民壓力讓BNT進來，也要盡力押到10月之後，就是要把8、9月空出來讓給高端。