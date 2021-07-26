台警戒27日降級「內用不同調」 桃基怕內用之亂

25日是疫情警戒降二級前的最後一個假日，新北淡水老街已湧現了不少人潮，一位老闆拿著慘字牌子推銷，透露出這二個月的無奈。（記者邱德祥／攝影）

明起疫情 警戒降為二級，但因縣市不同調，讓新北、桃園「一橋之隔」餐飲店出現兩樣情。桃園龜山餐廳近日已開始消毒、設隔板喜迎顧客，附近的新北林口餐飲業只能羨慕；桃園居民則擔心雙北不能內用，「跨界消費」增加防疫 難度。網路上也有雙北人揚言要吃爆基隆，到時恐出現「內用之亂」。

明起全台只剩北北宜不開放餐廳內用，但北北基桃是共同生活圈，以往要不要放颱風假，北北基三首長還會商量，這次餐飲內用，雙北逆時中不開放內用，基隆桃園則是順時中。

桃園龜山區林口長庚醫院Ａ八站附近知名華潮手創料理餐廳老闆羅傑說，27日將恢復營業，近日設隔板、梅花座、分樓層包廂區隔，生意雖不可能像過去一樣，能營業讓員工正常工作總是好的。

魔椒頂級鴛鴦鍋龜山旗艦店陳姓老闆說，外帶、外送業績不到過去一成，「能開店營業就很好了」。阿順現撈海產店則還在考慮有限度恢復營業。

龜山區大湖里長蔡招治說，很多居民擔心雙北不開放內用，屆時恐產生「跨界消費」問題。家住龜山區文化三路的居民說，打算先觀望，就算要去餐廳吃也會自動遵守防疫規定，也有桃園居民決定再忍一下，過一陣子再「報復性吃一波」。

基隆廟口夜市明也全面復業，但基隆廟口仁三路夜市主委謝文賢說，人少沒生意，人多怕疫情，要是有一個確診者足跡就慘了，攤商可說又愛又怕；網路上有雙北民眾指要吃爆基隆？謝文賢說，「無法度啊，政府怎麼指示就怎麼配合」，他有建議市府要總量管制，但市府產發處還沒告知可容納多少人。

另雙鐵車站飲食也有不同作法，列車上及車站內仍禁止飲食，但車站付費區（通過閘門後的區域）外的餐廳可內用。不過，北北宜因還未開放內用，雙北車站內的餐廳仍僅可維持外帶、不能內用。