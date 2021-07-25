民進黨內部民調：陳時中滿意度56.1% 比年初跌

台衛福部長陳時中。圖／台指揮中心提供

台衛福部長陳時中 去年起擔任中央流行疫情 指揮官爆紅，頻頻被點名參選台北市長或新北市長，不過今年5月本土疫情爆發，陳時中的滿意度也起了變化。根據民進黨7月初進行的內部民調 ，針對陳時中的防疫表現，滿意度有56.1%，但不滿意度也達41.2%；滿意度相較今年初，大約跌了17個百分點。

民進黨黨內人士認為，陳時中的滿意度與過去落差較大，主要是因為日前國內面臨本土疫情，再加上疫苗採購遭受質疑，但本土疫情爆發兩個月後仍能有效控制，陳時中還是功不可沒。

根據7月的民調數據，陳時中滿意度有56.1%，其中非常滿意占29.1%，有點滿意占27％；不滿意度也達41.2%，其中非常不滿意占23.7%，有點不滿意占17.4%。不過陳時中在雙北市的滿意度仍達到五成，其中新北市滿意度達60.1%，台北市滿意度達50.7。

民進黨曾在今年1月初進行內部民調，當時陳時中滿意度高達73.5%，且在部立桃園醫院發生院內感染之後，民調仍不受影響，被黨內視為2022年參選雙北市長的強棒。

當時民調顯示，陳時中滿意度73.5%，不滿意度23.6%，且在全國所有地區的滿意度都高達六成以上。其中雲嘉南地區的滿意度達80.3％。其次是新北市，滿意度76.3％。在台北市的滿意度，則是68.4％。