開放水域但不開放泳池…台解封亂象 降級變矛盾對決

全台疫情警戒下周降為二級，但出現不少「矛盾對決」亂象，例如開放水域但不開放游泳池；開放潛水不開放浮潛；室外上限100人，文化部卻開放250人；夾娃娃機店要專人管理，自助洗衣店卻不用。指揮中心指揮官陳時中 昨說，加嚴容易一致，解封卻掛一漏萬，指揮中心提出原則性規範，有好構想可再提出。

昨天也有桌遊店、密室逃脫業者反映，自認能遵守戴口罩 等防疫 規定，否則會撐不下去。陳時中說，「開了的業別不想開，不開的業他們別想開」，加嚴容易一致，解封卻掛一漏萬，防疫強度也難拿捏，指揮中心訂定原則，從業人員及主管單位可思考以原則來自主訂定新方法。

陳時中指出，文化部室外展演限制250人，採取梅花座，經指揮中心討論已通過；潛水可以，但浮潛不行，可能是擔心浮潛時近距離口水噴濺，上岸有交叉感染風險，指揮中心將再與交通部觀光局討論。有人反映水域活動上岸戴口罩有困難，陳時中建議，可以把口罩放進夾鏈袋、塑膠袋，一上岸就能使用。

至於夾娃娃機店需要專人管理，但自助洗衣店卻不用，副指揮官陳宗彥解釋，夾娃娃機與自助洗衣店雖然都是無人管理，但形態不同，顧客在夾娃娃機前都固定在同一位置，容易群聚，自助洗衣店有些人會在現場等、有人是時間到才回去拿。

陳時中指出，防疫無法持續高壓，要適度放鬆，目前不明感染源維持十例以下，散發性案例少，希望把關聯之外案例及時控制，但不能說社區內完全沒有傳播鍊，降級後還是需要一定強度管理。

昨天新增本土病例24例、境外移入一例，確診個案中新增兩例死亡。因應降級解封協助疫調，指揮中心建置「疫調輔助平台」，預計26日上線，提供熱區地圖、疫調軌跡、簡訊實聯制疫調等。昨天也公布托嬰中心及居家保母收托指引，民俗調理業包含腳部、推拿、經絡、視障按摩，也可依指引開放服務。