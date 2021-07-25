雙北降級卻禁餐廳內用 有人想南下大吃

台南市餐飲業者安裝隔板迎接內用。（記者吳淑玲／攝影）

指揮中心雖然宣布27日起降為防疫 二級警戒，但全台各縣市開放餐廳內用政策不一，台中、台南、高雄市昨也跟進宣布開放餐廳有條件內用，有不少雙北民眾揚言要南下大快朵頣。由於高雄曾發生多起群聚感染，高雄市長陳其邁昨天宣布，禁止非同住者的室內社交活動，等於降級後仍不准親友「串門子」，引發議論。

面對餐飲內用，新北市長侯友宜說，接續一周是非常重要的觀察指標，否則疫情 可能再起，世界各國「解了再封」的案例比比皆是，即使同為北部生活圈的桃園與基隆開放餐飲內用，還是拜託市民不能掉以輕心，「以三級態度面對二級」，對不能開放內用的餐廳業者很抱歉。

台北市長柯文哲說，其他縣市感染數少，不能要求不開放餐廳內用，有雙北民眾說要去外縣市用餐，外縣市可以當作雙北的對照組，觀察開放後的狀況，市府會持續滾動式檢討。

桃園市長鄭文燦公布防疫規範，除梅花座、隔板和實聯制外，用餐民眾一離開座位就要戴口罩。民眾憂雙北未開放，恐造成人潮流動，鄭文燦說，只要防疫安全能確保，這一步總是要跨出來。

台中市長盧秀燕昨宣布有條件開放餐廳內用，除須符合中央指引外，並要將管控容留人數貼在門口。

高雄市、台南市都宣布有條件開放內用，但加嚴管制，夜市及市場內用比照餐飲防疫規範，鼓勵民眾外帶，禁止邊走邊吃。嘉義縣市同意開放內用，供餐以個人套餐優先。台東縣昨也決議開放餐廳內用，但正氣路觀光 夜市及四維路夜市仍禁止內用。

宜蘭縣長林姿妙表示，26日再邀餐飲業者進行防疫管理措施說明會，輔導全縣餐飲業落實防疫措施後，8月3日再開放餐飲業內用。花蓮縣對是否開放內用仍未明確，讓業者很心急，縣府說會再邀業者研商，找到平衡點再決定。