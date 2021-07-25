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觀察站／傻傻留第二劑 人人想打卻打不到

記者謝承恩
莫德納疫苗在台灣一針難求，卻傳出有7萬劑即將到期。（記者林澔一／攝影）
莫德納疫苗在台灣一針難求，卻傳出有7萬劑即將到期。（記者林澔一／攝影）

莫德納疫苗一針難求，基層仍有幼教老師、郵局人員打不到疫苗，卻爆出約7萬劑疫苗即將屆效。指揮中心公布的疫苗接種對象錯綜複雜，尤其第七類造冊人員隨時「滾動式調整」，加上地方政府配發疫苗速度不佳，造成施打效率差。

莫德納疫苗數量有限，又分散太多醫院。疫苗大規模接種初期，可接種醫院多、配發量大，但後期數量變少，醫療院所數量不變，加上每批次配發疫苗量不多，醫療院所不敢開出太多施打名額，民眾猶如在搶演唱會門票，使施打效率中斷。

再來是接種對象超級複雜，「中央人員、地方施打」尤其第七類接種對象，由不同部會造冊，需各自委託不同醫學中心或多家醫院，如文化部管轄新聞人員，委託台大醫院接種、交通部管轄的台鐵人員委託北榮，不只造成醫療院所接種時序混亂，七類族群施打只能到特定院所搶名額、時限也短，造成施打效率不佳。

傻傻保留二劑，但接種與否卻無人知。由於莫德納疫苗由不同特定院所、特定族群、又有不同截止日，勢必要保留這群人的第二劑施打，但可能有人因故不打，或已至他院接種，院方只能傻傻保留第二劑，再度拖延施打效率，讓想打莫德納民眾苦苦乾等，電話灌爆醫院。

中央寧可收回各醫療院所配發下去的疫苗，做集中管理分配，自豪已經開發完善系統能供第七類造冊族群施打，為何當初不願意直接由中央接管並加速莫德納施打流程，「將第七類回歸中央管理」，為難地方基層醫療院所第一線醫療人員，與地方相互卸責，這些問題若不盡快解決，等同浪費珍貴防疫資源。

疫苗 莫德納 台鐵

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