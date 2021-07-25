台灣莫德納疫苗一針難求 卻有7萬劑快過期

莫德納疫苗一針難求，但目前約有7萬劑將在7月29日至8月6日到期，圖為第一類到第三類族群，日前排隊接種莫德納。（本報資料照片）

莫德納疫苗 在台灣 一針難求，但約有三批共7萬劑疫苗即將於7月29日至8月6日到期，為何打不完？醫療院所指出，莫德納疫苗接種對象跨及一至八類族群，又得保留給第二劑施打對象，對象複雜又配發不足，疫苗進貨及施打進度難以掌握，施打效率差。

指揮中心發言人莊人祥昨天表示，已與地方衛生局決議，在7月28日前由中央收回7月31日後未規畫施打的疫苗，並在屆效前，配發給第七類造冊人員使用，「已掌握一套系統，讓未接種的第七類族群在有效時限內，短時間內施打完畢。」

台北榮總家醫科主任陳曾基表示，各縣市提供莫德納疫苗接種的醫療院所分散，即使醫院施打量能大，但獲配疫苗量少且無法一次到位，門診預約名額多為不定期且「少量多開」，施打效率差。另外，疫苗接種對象複雜，橫跨一至八類族群，醫療院所要打自家員工，還接受中央各部會委託為第七類族群施打。

也因為對象複雜，造冊人員施打時間短，連到哪間指定場所施打都搞不清楚。陳曾基表示，目前莫德納疫苗數量所剩不多，但過於分散，「每家醫院都剩一點點沒打完，那零頭相加，數字就還有剩下。」

另外，莫德納現僅開放一至三類、機組員及孕婦施打二劑，民眾可能「A地接種一劑、B地接種二劑」，也可能造冊因故不打或二劑延後施打等，醫療院所仍必須保留第二劑供量，難以掌握施打對象狀況。也有部分第七類對象擔心被認為是特權，直接至平台預約接種。

中央將回收打不完的疫苗，陳曾基建議，不如開放作為殘劑，「否則從各醫療院所回收疫苗，難以確認每家醫院的疫苗存放條件及回收過程冷藏狀況，拿回去集中施打，這樣出事了誰要負責？」

莊人祥指出，莫德納需存放零下20度，施打前解凍後效期只剩下28天。針對前次大規模接種所配送的莫德納疫苗，共三個批號即將於8月6日以前到期。指揮中心在7月19日提醒各縣市衛生局，盡快安排施打，當時有18萬劑，經過一周努力，剩下7萬劑。

目前7月29至8月2日屆效，從原先2.5萬劑到3416劑；8月2日屆效，從6萬劑到1萬6422劑，8月2日至6日屆效，原先9.5萬劑，現在剩下5萬414劑。各縣市疫苗剩餘數量前五名，台北市1萬1872劑、台中市8792劑、新北市6160劑、彰化縣6090劑、高雄市5796劑。