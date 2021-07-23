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中國首度動用反外國制裁法 制裁7美國人員和實體

紐約上州夏令營 31名兒童感染新冠

台灣7月27日降2級警戒 外出仍戴口罩

記者謝承恩、陳熙文、蔡晉宇／台北報導
衛福部草屯療養院醫師沈政男認為，警戒降為二級，超商、賣場可以內用、婚宴開放，民意能不能接受是個問題。記者許正宏／攝影
衛福部草屯療養院醫師沈政男認為，警戒降為二級，超商、賣場可以內用、婚宴開放，民意能不能接受是個問題。記者許正宏／攝影

台灣全國三級警戒逾兩個月，行政院23日舉行擴大防疫會議，院長蘇貞昌拍板調降疫情警戒。指揮中心指揮官陳時中宣布，7月27日至8月9日疫情警戒由三級降為二級，同時公布二級警戒強化措施，包括外出全面戴口罩，室內放寬至50人、室外100人，婚宴、公祭可開放，但KTV、游泳池等暫不開放。

台本土增23例 「沒大意本錢」

台灣新增本土病例23例、境外移入1例，另新增兩例確診死亡。陳時中表示，國內整體個案數減少、不明感染源確診者持續一周低於10例，所以調降疫情警戒。但他也強調，全球疫情風險持續增高，很多國家的疫苗施打率已達一定程度，但解封、放寬管制後仍出現疫情，國內整體管制緩步進行，沒有大意的本錢。

他指出，越南達1萬6千多例，韓國1800例，新加坡170例，馬來西亞1萬3千例，日本奧運23日開幕，但疫情處於高點，單日新增5300例；歐美國家之前表現很好，但如今以色列單日新增1400例，英國4萬多例，這些都是經驗和警惕，現在雖宣布降級，但將滾動式調整。

辦中元普度 不能擺流水席

二級警戒之下，有條件開放中元普度，但不能擺設福宴流水席，開放婚宴，但不能逐桌敬酒，開放公祭，但副指揮官陳宗彥呼籲「請各級機關與民代配合，不參加公祭與普度，作為防疫表率」。民眾夏天想戲水，陳時中表示，開放沙灘及部分水域活動，可以潛水、衝浪、划水、騎水上摩托車等，人員上岸須戴口罩。

藝文場館開放 美容業鬆綁

另考量運動及藝文場館增進民眾身心健康，開放圖書館、美術館、博物館，室內外運動場館如保齡球、撞球館、籃球場等；除按摩美容業者、娃娃機店鬆綁外，部分族群若施打疫苗滿14天或持3至7天檢附陰性證明亦可復業，包含演出人員、劇組人員、幼兒園及托嬰中心教師及工作人員等。

蘇貞昌強調，百工百業包含各種樣態，指揮中心公布防疫指引後，仍然會有許多例外性的個案需要各部會給予指導，也請各業種的業管部會，與指揮中心持續討論，訂出明確防疫規範，讓防疫、生計和健康能夠兼顧。陳時中表示，頒布的規範為原則性，各部會可評估後訂定更嚴或更寬鬆的指引。

蔡提醒防疫不降 續實聯制

蔡英文總統提醒國人，「警戒降級，防疫不降」，所有開放的場所、空間，請繼續維持戴口罩、簡訊實聯制、保持社交距離等措施。

指揮中心23日公布最新基因定序結果，醫療應變組長羅一鈞指出，近一周內，境外個案中驗出7例變異株，分別為6例Delta變異株，來自緬甸印尼等國，1例為Gamma變異株，由阿根廷轉機入境。另本土有18例確診個案進行基因定序，皆為英國Alpha變異株，來源自雙北、桃園、台中等地。

衛福部草屯療養院醫師沈政男認為，警戒降為二級，超商、賣場可以內用、婚宴開放，民意...
衛福部草屯療養院醫師沈政男認為，警戒降為二級，超商、賣場可以內用、婚宴開放，民意能不能接受是個問題。記者許正宏／攝影
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