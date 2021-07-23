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台7‧27-8‧9降為二級警戒 新增本土23例、2死

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台7‧27-8‧9降為二級警戒 新增本土23例、2死

記者謝承恩、陳雨鑫、許政榆／台北報導
中央流行疫情指揮中心今召開臨時記者會，左起發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。（記者謝承恩／攝影）
中央流行疫情指揮中心今召開臨時記者會，左起發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。（記者謝承恩／攝影）

台23日新增24例新冠肺炎（COVID-19）確定病例，分別為23例本土及1例境外移入；另確診個案中新增2例死亡。中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前不明感染源低於10例，持續一周，降級方向不變，23日宣布7/27至8/9全國將降為二級警戒。但他也強調，綜觀國際舉凡越南、泰國、南韓、日本等須要防堵二波疫情。

指揮中心表示，23日新增之23例本土病例(其中11例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為19例男性、4例女性，年齡介於20多歲至50多歲，發病日介於今(2021)年7月10日至7月22日。個案分布以新北市13例為最多，其次為臺北市及桃園市各4例、宜蘭縣及高雄市各1例；其中18例為已知感染源，餘5例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說明，23日新增2例死亡個案中，案7734為80多歲女性，具慢性病史及其他確診者接觸史；5月26日因出現發燒、咳嗽及喉嚨痛症狀前往就醫採檢，同日返家後死亡，並於5月29日確診。案14617為60多歲男性，具慢性病史及其他確診者接觸史；個案於6月24日出現發燒、呼吸喘及全身無力症狀，同日就醫採檢並住院治療，6月26日確診，7月20日死亡。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月21日累計公布 14280位確診個案中，已有12501人解除隔離，解隔離人數達確診人數87.5%。

指揮中心表示，23日新增1例境外移入(案15641)，為克羅埃西亞籍未滿10歲男童，6月28日與家人自瑞士返臺探親，持有搭機前3日內檢驗陰性證明，入境後至防疫旅館居家檢疫，7月10日檢疫期滿前採檢結果為陰性，但因同行家人確診(案15370)，故由衛生單位安排至其他住所進行居家隔離，7月22日居家隔離期滿前採檢，於23日確診(Ct值29)；個案在臺期間並無症狀，已匡列接觸者2人，均列居家隔離。

指揮中心統計，截至目前國內累計1875313例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1859164排除)，其中15535例確診，分別為1254例境外移入，14228例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計106例移除為空號。2020年起累計784例新冠肺炎死亡病例，其中776例本土，個案居住縣市分布為新北市391例、臺北市294例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣10例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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