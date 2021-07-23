台27日降級不解封 聚會放寬室內50、室外百人

行政院長蘇貞昌裁示，27日將疫情三級警戒調降至二級。（本報資料照片）

行政院長蘇貞昌今早召開政院擴大防疫 會議，會後裁示將疫情 三級警戒調降至二級，讓符合防疫指引的各行業、場所能夠恢復活動。

指揮中心指出，昨日針對調降疫情警戒標準至第二級之相關防疫措施規劃草案與各地方政府進行討論，而各地方政府對於指揮中心所提出包括集會活動人數上限（室內50人、室外100人），以及餐飲內容原則依照衛福部規定處理等通案性原則，也積極提出相關意見，在經過溝通協調後，各部會也針對相關的業務狀況進行調整。

指揮中心強調，在考量其他國家的防疫作為調整經驗後，台灣在調降疫情警戒標準時仍應緩步實施，以確保國民健康，各部會得依指揮中心所發布之通案性原則另訂指引，而各地方政府亦得在此原則下，視疫情需要而有調整空間，惟相關指引必須規範明確以利民眾遵循。

通案性原則包括，除飲食外，全程戴口罩 ，必須採實聯制、保持社交安全距離、人流控管或總量管制，室內空間至少每人距離1.5公尺，室外則是一公尺，室內人數限制50人，室外人數限制100人，超額可提防疫計畫，餐飲內用原則依照衛福部規定處理。

婚宴、公祭開放，但公祭遵守防疫規定，婚宴遵守每一隔間室內50人、室外100人上限，不得逐桌敬酒。幼兒、托嬰、課照及補習班也可適度開放，高中以下運動團隊可分流返校訓練。藝文團體及酬神表演，其演出團隊及劇組人員需要檢附三至七天內陰性證明，且不得設置搖滾區等。

室內場館開放觀眾，保齡球館、撞球場可入場，超商賣場可內用。50人以下旅行團開放，美容美體與民俗調理業採預約制，禁止密閉空間，且接待下一位客人須時間間隔，須拿下口罩如臉部美容、紋唇等不開放。娃娃機業在有專人於營業時間管理即可開放。

暫不開放場域或行業則包括游泳池、八大行業、遶境進香等非固定宗教活動。山屋營地、無法全程戴口罩的水域活動，如海邊、沙灘和水域措施暫不開放。

昨新增本土案例30例、確診死亡案例四例，陳時中表示確診案例數雖多，但有24例為已知感染源，雙北完全清零有難度，但疫情在控制中，降級不解封採緩步降級。