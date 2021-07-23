補件資料洩8成疫苗遭食藥署退貨 高端：不實資訊

傳高端疫苗EUA申請時的補件資料洩8成疫苗遭食藥署退貨，高端指是不實資訊。 （本報資料照片）

國產高端新冠肺炎疫苗通過緊急使用授權(EUA )申請，衛福部核准專案製造。不過，就在高端要將疫苗產能擴大時，高端日前向食藥署提交的補件資料遭外洩，資料中發現，高端疫苗 在擴大產能的情況下數據偏差太多，結果疫苗高達八成被食藥署退貨。

台北中國時報報導，從高端向食藥署提交的補件資料中發現，高端近期嘗試將疫苗產能從2L擴大至50L時，50L製程的分析數據與2L的數據偏差太多，光是三個批次中就有兩個批次遭食藥署打槍，導致最後只有18％的產品如期交貨，而嘗試更高階的200L製程時，四個批次更可說是全軍覆沒。專家質疑將來高端量產的疫苗品質是否夠穩定，每一批疫苗都有效？

哈佛癌生物學系科學博士、台灣流行病學專家陳宜民指出，從食藥署的分析可看出，高端生產的S2-P抗原在2L的製程中唾液酸值約在20％左右，但放大到50L製程時卻有兩批次暴增至40％，擴大至200L時的四個批次唾液酸值都僅有10％左右，顯示抗原品質並不穩定。

對於高端疫苗共有兩批次遭到退貨，食藥署長吳秀梅也證實，並指出絕對是用最嚴謹的態度在把關。

高端公司23日上午發聲明澄清，表示這是不實的資訊，也強調所有疫苗成品都會100%符合規定，關於爆料的產能數字是錯誤的，認為這是意圖影響國人對國產疫苗的信心。

本報系聯合報報導，國民黨文傳會副主委黃子哲質疑衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組ACIP成員中，有人身兼疫苗廠商的計畫主持人，恐有違反利益迴避之虞，指揮官陳時中 部長回應，並無規定不可，而且若有討論直接利益事項，就會請這些人迴避。

黃子哲指出，根據今年7月11日ACIP第四次臨時會議的會議紀錄，當天第一個報告案就是賽諾菲公司(Sanofi) 新冠疫苗臨床試驗進度報告。該場會議主持人是指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎，擔任高端疫苗試驗計畫主持人的林奏延以及李文生醫師，也以ACIP委員的身分參與該場會議。

黃子哲表示，這形同是賽諾菲向高端做業務報告，但這兩家公司明明是商業上的競爭關係，林奏延與李文生既代表高端，當然就是利害關係人，廠商機密是否被迫洩露，甚至違反同行競業的商業規則，都不無疑慮，「陳時中所謂的利益迴避，根本是睜眼說瞎話」。

黃子哲說，李秉穎也證實了「很多ACIP委員都參加或主持了高端、國光、聯亞等疫苗臨床試驗」，既然如此，陳時中部長應該公布究竟是哪些ACIP的委員。黃子哲強調，從ACIP、食藥署專家會議、EUA審查會議、相關疫苗協會、疫苗廠商的計畫主持人等，隱約可以發現其成員竟有高度的重疊性，令人疑惑與質疑。更可怕的是，政府極盡閃躲與阻擾，始終不願任何讓一絲陽光透進這個大黑箱。