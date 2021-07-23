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高端EUA球員兼裁判？柯文哲諷像少林足球「都是我的人」

記者鄭鴻達／台北23日電
高端EUA遭指球員兼裁判，台北市長柯文哲意有所指地表示像《少林足球》。（圖：北市府提供）
高端EUA遭指球員兼裁判，台北市長柯文哲意有所指地表示像《少林足球》。（圖：北市府提供）

對於媒體問及衛福部食藥署通過國產的高端新冠肺炎疫苗的緊急使用授權（EUA），外界質疑是球員兼裁判？台北市長柯文哲昨意有所指地表示「這問題，讓我想起周星馳主演的（電影）《少林足球》」。疑似是在暗指《少林足球》中的經典名言「球證、旁證加上主辦、協辦所有單位都是我的人，怎麼和我鬥？」

中央流行疫情指揮中心日前宣布，食藥署將核與高端疫苗EUA，台北市議員王鴻薇昨天質疑，衛福部的預防接種組（ACIP），將審查高端疫苗何時能施打、能否混打，但ACIP委員其一是林奏延，竟為高端試驗計畫總主持人，質疑此為「球員兼裁判」。

媒體於台北市防疫因應記者會上提問此議題。柯文哲首度被問及時，僅微笑且簡短地回應「這問題，讓我想起周星馳主演的《少林足球》。」隨後便望向右側，未再多與評論。

不過媒體後續也追問相關事宜，柯文哲才接著說明，EUA在世界衛生組織、美國、歐盟都有統一標準，這就是「緊急使用授權」。

柯文哲表示，高端疫苗通過台灣EUA，衛福部到時候若要大規模使用，還是要說明為何符合EUA條件，歐美國家當時通過EUA，是因當時疫情嚴重，然後完全沒疫苗，這件事等政府宣布高端疫苗要怎麼施打時，再來討論就可以。

高端疫苗 EUA 柯文哲

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