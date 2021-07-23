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醫護盼疫苗混打 反映多次…苦等無下文

記者楊雅棠、楊竣傑／台北23日電
醫護人員希望第二劑可混打莫德納，但多次向指揮中心反映卻沒有下文。（中央社）
醫護人員希望第二劑可混打莫德納，但多次向指揮中心反映卻沒有下文。（中央社）

面對愈來愈凶猛的新冠變種病毒，不少國家混打疫苗因應。台灣並未開放混打，但許多民眾鑽系統漏洞，例如到國外接種再回來混打，闖關成功。中華民國防疫學會理事長王任賢認為，政府應盡快提出混打的策略和規範，不應以「沒有本土實證」作為搪塞之詞，讓民眾一直鑽漏洞，到處「亂打」疫苗，造成更大風險。

國家政策研究基金會昨舉行「新冠肺炎疫苗發展瓶頸及解決之道」座談會。基金會永續發展組召集人陳宜民表示，疫苗混打已是國際趨勢，許多醫護人員也希望混打，可有更佳的保護力，指揮中心卻堅持等待台大的臨床試驗再行討論。

依據最新國際醫學期刊顯示，針對變種病毒，混打的中和抗體效價較高。王任賢表示，國際混打是為了防止Delta變異株，但台灣對於混打一直不規範，不斷使用證據不足來推託，加上現行疫苗不足，讓民眾出現自行「亂打」的現象。

醫護人員5月底第一批打了AZ，現在七月底快要打第二劑了，但醫護人員憂心，他們都是直接面對Alpha及Delta變異株威脅，兩劑AZ保護力根本不夠，希望第二劑可混打莫德納，但多次向指揮中心反映卻沒有下文，只能私下串連陳情。

「施打AZ的醫護人員，打第二劑的壓力，迫在眉睫，如果不讓他們面對變異株的保護力，提升至八、九成，他們的壓力與風險一定更大。」醫師公會全國聯合會主任秘書林忠劭表示，全聯會早在6月22日就發文建議指揮中心研議混打可能性，只是仍無下文。

疫苗 台灣 變種病毒

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