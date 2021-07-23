我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台7‧27-8‧9降為二級警戒 新增本土23例、2死

河南女嬰被困奇蹟獲救 母遇難時雙手托舉著她

黑白集／感謝背板的背後：戳破吃相難堪

黑白集
台積電、鴻海等採購BNT疫苗，蔡政府先卡後通，還大割稻子尾。圖為鴻海創辦人郭台銘（前左）當日與蔡總統會面後步出總統府。(本報資料照片)
台積電、鴻海等採購BNT疫苗，蔡政府先卡後通，還大割稻子尾。圖為鴻海創辦人郭台銘（前左）當日與蔡總統會面後步出總統府。(本報資料照片)

慈濟與上海復星簽約，BNT疫苗再添500萬劑。政院發言人羅秉成開記者會，眾人還以為眼花，他身後的背板竟有斗大的「感謝」兩字，上一次被直接跳過的台積電與鴻海永齡，竟跟慈濟一起被標示出來，共同接受這遲來的致謝。

同一時間，被冷落到不見蹤影的佛光山，也收到衛福部的感謝函。山門裡不打誑語，也直說「放下了」。一向刁蠻潑辣的蔡政府恍若痛改前非，突然懂得感謝了，令人嘖嘖稱奇。

上次羅秉成的記者會，那塊背板上，只寫著「原廠製造、原廠標籤、直送台灣」三原則。政院將功勞全攬在身上，花了50億台幣銀子的鴻海與台積電變成空氣，連當道具的資格都沒有！

對照陳時中為日本送疫苗在機場舉感謝看板接機，連勝文看不下去，以哏圖嘲諷政府對本國企業「連感謝背板都沒有」！這一擊打中要害，作家苦苓等人立馬出來認知作戰，牛頭不對馬嘴地要連勝文去振興醫院替父母舉個看板。如今政院終究趕製了感謝背板，還兩家企業應得的榮耀，儘管已失去滋味。

民眾都知道，這上千萬劑BNT是郭台銘等人忍辱負重掙來的，政府先卡後通，還大割稻子尾，已越過台灣人的恥度底線，真是機關算盡太聰明。這塊背板的背後不是良心發現，而是難看吃相被識破，只好擦擦嘴角的難堪！

台灣 台積電 連勝文

上一則

醫護盼疫苗混打 反映多次…苦等無下文

下一則

台7‧27-8‧9降為二級警戒 新增本土23例、2死

延伸閱讀

台疫情趨穩 蘇貞昌：三級警戒27日降為二級

台疫情趨穩 蘇貞昌：三級警戒27日降為二級
慈濟買到BNT 政院歸功公私協力 藍諷感激不「禁」

慈濟買到BNT 政院歸功公私協力 藍諷感激不「禁」

冷眼集／企業買疫苗「公私協力」？政府自往臉上貼金

冷眼集／企業買疫苗「公私協力」？政府自往臉上貼金
陳政聞villa與政商聚餐？在野酸「政聚確鑿」要交代

陳政聞villa與政商聚餐？在野酸「政聚確鑿」要交代

熱門新聞

鴻海／永齡基金會和台積電購買1000萬劑BNT疫苗已簽約，據了解，力拚9月底交付第一批約60萬到80萬劑疫苗。圖為BNT疫苗。（本報資料照片）

蔡政府要求苛刻近「羞辱」 台買BNT疫苗險破局

2021-07-15 21:05
中央疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，打完一劑疫苗或打完第二劑未滿14天，都要注意個人防護措施。圖／指揮中心提供

打完第2劑當天登機 30歲女從美返台確診 染Delta病毒

2021-07-16 07:50
美軍C-146A「獵狼犬」行政機。圖／美國空軍官網

美軍「獵狼犬」專機抵台 短暫停留30分鐘「送個東西」

2021-07-15 09:44
圖為莫德納疫苗注射。（中央社）

台接種莫德納最年輕死亡案例 36歲男打完13天後家中亡

2021-07-22 20:31
高雄市前市長韓國瑜(左)與國民黨前主席吳敦義。本報系資料照合成

吳敦義：韓國瑜「要黨為他參選開路」郭台銘出馬也因韓

2021-07-18 12:01
台積電創辦人張忠謀。（截圖自總統府直播）

張忠謀APEC提加速台疫苗取得 美國態度曝光

2021-07-16 21:52

超人氣

更多 >
警方出手 吳亦凡認了有性關係 驚爆詐騙案外案

警方出手 吳亦凡認了有性關係 驚爆詐騙案外案
麻州19歲男「性侵」母馬被拍下 馬廄老闆驚：他很熟練

麻州19歲男「性侵」母馬被拍下 馬廄老闆驚：他很熟練
經典劇「包青天」師爺一生未婚 不良於行獨忍痛復健1年

經典劇「包青天」師爺一生未婚 不良於行獨忍痛復健1年
中國駐美大使館：僅為美中直航航線乘客發放健康碼

中國駐美大使館：僅為美中直航航線乘客發放健康碼
都美竹再爆酒後性關係內幕 網：吳亦凡自己入獄吧

都美竹再爆酒後性關係內幕 網：吳亦凡自己入獄吧