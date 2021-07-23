黑白集／感謝背板的背後：戳破吃相難堪

台積電、鴻海等採購BNT疫苗，蔡政府先卡後通，還大割稻子尾。圖為鴻海創辦人郭台銘（前左）當日與蔡總統會面後步出總統府。(本報資料照片)

慈濟與上海復星簽約，BNT疫苗再添500萬劑。政院發言人羅秉成開記者會，眾人還以為眼花，他身後的背板竟有斗大的「感謝」兩字，上一次被直接跳過的台積電 與鴻海永齡，竟跟慈濟一起被標示出來，共同接受這遲來的致謝。

同一時間，被冷落到不見蹤影的佛光山，也收到衛福部的感謝函。山門裡不打誑語，也直說「放下了」。一向刁蠻潑辣的蔡政府恍若痛改前非，突然懂得感謝了，令人嘖嘖稱奇。

上次羅秉成的記者會，那塊背板上，只寫著「原廠製造、原廠標籤、直送台灣 」三原則。政院將功勞全攬在身上，花了50億台幣銀子的鴻海與台積電變成空氣，連當道具的資格都沒有！

對照陳時中為日本送疫苗在機場舉感謝看板接機，連勝文 看不下去，以哏圖嘲諷政府對本國企業「連感謝背板都沒有」！這一擊打中要害，作家苦苓等人立馬出來認知作戰，牛頭不對馬嘴地要連勝文去振興醫院替父母舉個看板。如今政院終究趕製了感謝背板，還兩家企業應得的榮耀，儘管已失去滋味。

民眾都知道，這上千萬劑BNT是郭台銘等人忍辱負重掙來的，政府先卡後通，還大割稻子尾，已越過台灣人的恥度底線，真是機關算盡太聰明。這塊背板的背後不是良心發現，而是難看吃相被識破，只好擦擦嘴角的難堪！