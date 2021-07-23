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等莫德納…台灣277萬人未來恐無第2劑可打

台灣新聞組／台北23日電
受到颱風外圍環流影響，大台北地區22日時晴時雨。民眾撐著傘在新北市三重體育館外排隊，等待接種疫苗。（記者林澔一／攝影）
受到颱風外圍環流影響，大台北地區22日時晴時雨。民眾撐著傘在新北市三重體育館外排隊，等待接種疫苗。（記者林澔一／攝影）

疫苗到貨量不足，想施打第二劑莫德納疫苗得再等等。台灣之前自購莫德納疫苗505萬劑，僅到貨22%，加上美國贈送250萬劑，現有莫德納365萬劑。指揮官陳時中表示，為增加國人第一劑疫苗涵蓋率，已參考國外資料將第二劑莫德納疫苗施打間隔延至10至12周，未來將根據疫苗到貨時程滾動式調整。

台灣現有莫德納疫苗僅365萬劑，已接種人次達282.6萬，使用率達77%。全台現有276.9萬人僅打過第一劑疫苗，而莫德納疫苗抵台時程遲未掌握，現剩餘82.4萬劑莫德納疫苗，已接種第一劑的民眾擔憂，未來恐沒有第二劑可打。

陳時中表示，對於每一批疫苗進貨時間仍十分謹慎，同時要考慮保留第二劑者施打，同時又要擴大施打對象及範圍，兩者在計算上相當複雜。

指揮中心於7月12日針對第一類風險人員、機組員及孕婦等三類族群，施打莫德納須間隔28日才能施打第二劑，但其他族群須間隔10至12周接種。陳時中表示，這是經專家參考各國莫德納疫苗施打數據而做出的決策。

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如強調，mRNA疫苗與腺病毒疫苗不同，莫德納疫苗沒有所謂最佳間隔日期，但AZ疫苗則經研究發現，若間隔時間太短，干擾腺病毒產生抗體，反而效果較不佳。

另外，台灣7月21日新增8例接種疫苗後死亡事件，包括5例AZ疫苗、3例莫德納，另有4例原本AZ不良通報住院後死亡。莫德納疫苗接種後死亡個案中，發言人莊人祥表示，其中一名為36歲男性，本身有心臟衰竭、乾癬等免疫疾病，接種疫苗後兩天後身體發熱、13天後於家中發現死亡，死亡原因還需要研判，應為最年輕接種莫德納疫苗後死亡個案。

莊人祥表示，3例接種莫德納疫苗後發生死亡個案，為1女2男，年齡為36歲至84歲間，為接種疫苗後4日至13日間發生。5例接種AZ疫苗後死亡個案為3女2男，年齡則介於67至91歲，接種3至33天後發生。台灣目前已有478例新冠肺炎疫苗接種後發生死亡不良事件，其中340人為75歲以上長者。

針對死亡個案，已累計解剖108例，其中76例與慢性病相關，6例嗆噎窒息，2例頸椎骨折，1例呼吸道阻塞，6例疑似肺炎，3例泌尿道感染，1例氣管內有管灌倒流液體，1例咽喉炎（2個月大孩童），1例胃穿孔併腹膜炎，1例上消化道出血，1例肋膜炎，1例疑膽道化膿性感染，1例腦室和腦幹出血，1例吸入性肺炎及心肺衰竭，1例腦實質舊出血併外傷性腦挫傷，1例化膿性肺炎，4例待釐清。

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