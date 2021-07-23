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加購莫德納 柯文哲：重點不是買 而是「買到」

台灣新聞組／台北23日電
行政院宣布已簽約購買3600萬劑的莫德納疫苗，台北市長柯文哲酸「重點不是買，而是買到」。（記者林澔一／攝影）
行政院宣布已簽約購買3600萬劑的莫德納疫苗，台北市長柯文哲酸「重點不是買，而是買到」。（記者林澔一／攝影）

行政院宣布將與美國莫德納簽約購買3600萬劑疫苗，中華民國防疫學會理事長王任賢表示，台灣可以一口氣買到3600萬劑莫德納疫苗，顯然與郭台銘成功買到BNT疫苗，美方面子上不能輸有關，中美競逐的國際關係完全在台灣這片土地上演。

本報系聯合報報導，行政院宣布已簽約購買3600萬劑的莫德納疫苗，台北市也曾表態預計自購疫苗，台北市長柯文哲表示，中央說明年買3600萬劑，重點不是買，而是「買到」，他更關心的是這周、下周有沒有疫苗，至於北市自購疫苗的規畫，反正預算是12月確定，持續觀察中。

台北中國時報報導，王任賢表示，中美之間的政治角力，展現在台灣購買救命疫苗的議題上。因中國大陸的廠商願意讓台灣可以買到1500萬劑的BNT疫苗，美國當然要較勁，郭台銘買到多少，美國就會進來多少。蘇益仁則指出，莫德納明年的訂單已接了21億劑，若今年不下訂，明年才要買一定會來不及，且量一定要大才有機會買到，因此即使目前台灣購買的莫德納尚有390萬未到貨，也只能及早訂購。

另外，王任賢表示，現在全世界都在搶次世代疫苗，台灣恐怕會淪為「畫餅充饑」，明後年可能很難以如期拿到貨。王任賢表示，次世代疫苗發展不容易，蔡政府此刻宣布要購買根本看不到的疫苗，就是又再「畫餅」，掩蓋今年購買的疫苗都來不了的過失。

至於國產疫苗部分，蘇益仁表示，所有的緊急授權都只有一年，明年6月以後，市面上再也不會有任何緊急授權的疫苗，包含高端、聯亞在內，若沒有完成第三期臨床，不僅台灣市場，連國外市場都會報銷，走完三期，才有機會和其他疫苗品牌競爭。王任賢則指出，次世代疫苗發展難度高，可說幾乎只有mRNA技術的空間，國產疫苗今年透過緊急授權，可說是經中央「CPR」搶救回來，明年莫德納一來，國產疫苗等於直接玩完了。

疫苗 台灣 莫德納

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