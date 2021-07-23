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政院：簽約增購3600萬劑莫德納 明後年到貨

台灣新聞組／台北23日電
行政院宣布簽約增購3600萬劑莫德納。（記者侯永全／攝影）
行政院宣布簽約增購3600萬劑莫德納。（記者侯永全／攝影）

行政院發言人羅秉成昨日表示，行政院已在前天與莫德納完成簽約，將購入3600萬劑疫苗，其中100萬劑將在今年第四季供貨，其餘3500萬劑的次世代疫苗則分別在明、後年陸續供應。

本報系聯合報報導，羅秉成表示，到貨時程的安排，乃至價格，因有保密協定的關係，暫時不予說明，但政府將爭取按照預排的時間來供貨。羅秉成說，大致上這3600萬劑的莫德納疫苗，台灣希望能夠包括次世代的疫苗在內，而這樣的數量比原先預期的3000萬劑還多一些，爾後供貨情形，及後續的施打狀況，要看之後疫苗到貨的時間而定。

至於契約是否有保證交貨期程？羅秉成說，國際上疫苗短缺，大家都在爭取，供貨吃緊。保證要付高度法律責任與風險，疫苗是賣方市場，在賣方確保自己履約不受違約風險究責，不會答應確定時程交貨，大多數買方都要配合，也就是沒有保證供貨期程，這是國際慣例，都是預排時程但不保證。

陳時中：次世代疫苗基本布局已經有了

指揮中心宣布與美國莫德納公司完成簽署兩年、共3500萬劑新冠肺炎疫苗供應合約，將於明後年分批供應基礎劑型疫苗與次世代追加劑型疫苗；同時加購100萬劑疫苗，今年第四季供應。指揮中心指揮官陳時中透露，有一些疫苗

不少國家施打完第二劑仍爆發疫情，台灣有施打第三劑計畫？陳時中表示，WHO及先進國家尚未施打第三劑，目前考量先完成第一劑、第二劑施打，才會打第三劑，加上疫苗明後年才到貨，今年拚涵蓋率為目標，不太可能打第三劑。

另據台北中國時報報導，蔡總統昨晚在臉書指出，加上之前已採購、正陸續到貨中的505萬劑莫德納疫苗，政府總計購買了4105萬劑莫德納疫苗，接下來，她將持續緊盯出貨進度，確保台灣能夠不斷取得疫苗，滿足後續防疫的需求。

專家：表示國產疫苗已經直接玩完了

對於政府一口氣簽定3600萬劑莫德納疫苗，中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢表示，從這次中央一次就抓3600萬劑，已經相當於台灣人口每人接種兩劑、近8成覆蓋率的數量來看，「表示國產疫苗已經死了、直接玩完了」，根本沒有國產疫苗吃的份，明年可說是完全走不下去。

王任賢同時表示，次世代疫苗在國際間搶貨更凶，蔡政府無異又在畫大餅，恐怕明後年也是遙遙無期，甚至再度重演今年疫苗來台拖拖拉拉的戲碼。

疫苗 莫德納 台灣

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