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台疫情趨穩 蘇貞昌：三級警戒27日降為二級

台疫情趨穩 蘇貞昌：三級警戒27日降為二級

記者陳熙文／台北報導
行政院長蘇貞昌。（本報資料照片）
行政院長蘇貞昌。（本報資料照片）

行政院發言人羅秉成今表示，行政院長蘇貞昌23日上午召開政院擴大防疫會議。會後蘇貞昌根據指揮中心的防疫規畫裁示將疫情三級警戒調降至二級，讓符合防疫指引的各行業、場所能夠恢復活動。

指揮中心指出，昨下午針對調降疫情警戒標準至第二級之相關防疫措施規畫草案與各地方政府進行討論，而各地方政府對於指揮中心所提出包括集會活動人數上限（室內50人、室外100人），以及餐飲內容原則依照衛福部規定處理等通案性原則，也積極提出相關意見，在經過溝通協調後，各部會也針對相關的業務狀況進行調整。指揮中心強調，在考量其他國家的防疫作為調整經驗後，台在調降疫情警戒標準時仍應緩步實施，以確保國民健康，各部會得依指揮中心所發布之通案性原則另訂指引，而各地方政府亦得在此原則下，視疫情需要而有調整空間，惟相關指引必須規範明確以利民眾遵循。

會後蘇貞昌裁示，在斟酌台整體疫情日趨穩定，並與各縣市現行溝通聯繫後，確認自今年7月27日起，將三級警戒調降至二級警戒，讓符合防疫指引的各行業、場所能夠恢復活動。至於各行業活動的防疫指引，由指揮中心於今日下午記者會中統一公布，各項細節，也請各部會召開記者會，向各相關業者報告。

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