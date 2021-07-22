台接種莫德納最年輕死亡案例 36歲男打完13天後家中亡

圖為莫德納疫苗注射。（中央社）

台疫苗 22日接種20萬2449人次，累計接種589萬4500人次，AZ疫苗接種306萬8120人次，莫德納 疫苗接種282萬6380人次。而7月21日新增8例接種疫苗後死亡事件，包括5例AZ疫苗、3例莫德納，另有4例原本AZ不良通報住院後死亡。

莫德納疫苗接種後死亡個案中，發言人莊人祥表示，其中一名為36歲男性，本身有心臟衰竭、乾癬等免疫疾病，接種疫苗後兩天後身體發熱、13天後於家中發現死亡，死亡原因還需要研判，應為最年輕接種莫德納疫苗後死亡個案。

莊人祥表示，3例接種莫德納疫苗後發生死亡個案，為1女2男，年齡為36歲至84歲間，為接種疫苗後4日至13日間發生。5例接種AZ疫苗後死亡個案為3女2男，年齡則介於67至91歲，接種3至33天後發生。目前已有478例新冠肺炎疫苗接種後發生死亡不良事件，其中340人為75歲以上長者。

針對死亡個案，已累計解剖108例，其中76例與慢性病相關，6例嗆噎窒息，2例頸椎骨折，1例呼吸道阻塞，6例疑似肺炎，3例泌尿道感染，1例氣管內有管灌倒流液體，1例咽喉炎（2個月大孩童），1例胃穿孔併腹膜炎，1例上消化道出血，1例肋膜炎，1例疑膽道化膿性感染，1例腦室和腦幹出血，1例吸入性肺炎及心肺衰竭，1例腦實質舊出血併外傷性腦挫傷，1例化膿性肺炎，4例待釐清。

另外，屏東Delta病毒 感染事件，傳出不幸死亡的第一起確診個案，為案14816，也就是陪確診果農到枋寮醫院開刀的太太。

醫療應變組副組長羅一鈞說，該名70多歲女性個案為國內首例Delta死亡個案，本身有慢性糖尿病、高血壓病史，6月27日開始有腹瀉症狀，因家中有其他確診者而安排採檢，採檢陽性，後續併發肺炎、呼吸衰竭住院。最後因嚴重肺炎而於昨天過世。

不過羅一鈞表示，非變種病毒株的肺炎，和Delta病毒病程、死亡率沒有不一樣。