台灣二級警戒指引草案流出 超商賣場開放內用

烟花颱風增強逼近，新北市三重體育館許多民眾不畏風雨接種疫苗。記者林澔一／攝影

定案指引最快周日前公布

台灣中央疫情指揮中心指揮官陳時中 表示7月26日可望「降級不解封」；22日傍晚傳出一份指引，內容為三級警戒降到二級草案，27日起開放到室內50人、室外百人上限，開放婚宴及公祭，餐廳、超商、賣場依規定可內用等，指揮中心發言人莊人祥證實是討論中的草案，定案後的指引最快周日前公布。

根據這份降級指引草案方向，通案性原則包括，除飲食外，全程戴口罩，必須採實聯制、保持社交安全距離、人流控管或總量管制，室內空間至少每人距離1.5公尺，室外則是1公尺，室內人數限制50人，室外人數限制100人，超額可提防疫計畫，餐飲內用原則依照衛福部規定處理。

50人以下旅行團將鬆綁

婚宴、公祭開放，但公祭遵守防疫規定，婚宴遵守每一隔間室內50人、室外100人上限，不得逐桌敬酒。幼兒、托嬰、課照及補習班也可適度開放，高中以下運動團隊可分流返校訓練。藝文團體及酬神表演，其演出團隊及劇組人員需要檢附3至7天內陰性證明，且不得設置搖滾區等。

室內場館開放觀眾，保齡球館、撞球場可入場，超商賣場可內用。50人以下旅行團開放，美容美體與民俗調理業採預約制，禁止密閉空間，且接待下一位客人須時間間隔，須拿下口罩如臉部美容、紋唇等不開放。娃娃機業在有專人於營業時間管理即可開放。

暫不開放場域或行業則包括游泳池、8大行業、遶境進香等非固定宗教活動。山屋營地、無法全程戴口罩的水域活動，如海邊、沙灘和水域措施暫不開放。

增30本土4死 緩步降級

22日新增本土案例30例、確診死亡案例4例，陳時中表示確診案例數雖多，但有24例為已知感染源，雙北完全清零有難度，但疫情在控制中，降級不解封採緩步降級。

蔡英文總統宣布，力拚7月底疫苗 接種率達25%，陳時中表示，21日接種疫苗人次達20萬2449人次，人口涵蓋率達24.35%、劑次人口比則為25.1。陳時中也表示，因應颱風的停班停課情形或颱風動態，將延後22和23日兩天的疫苗配送作業。

指揮中心宣布向美國莫德納 藥廠再購入3,600萬劑疫苗，其中2千萬劑基礎劑型及1,500萬劑次世代追加劑型疫苗將於明後年分別底台，另外100萬劑於今年第4季供民眾接種。

台灣現有莫德納疫苗僅365萬劑，剩餘莫德納疫苗不到百萬劑，不足以提供第二劑施打。陳時中表示，已參考國外資料將第二劑莫德納施打間隔延至10至12周，未來疫苗到貨時程未定。