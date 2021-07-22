台加購3500萬劑莫德納 今年第4季供應100萬劑

台灣中央流行疫情指揮中心記者會，第一排由左到右中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、衛生福利部長期照顧司司長祝健芳；第二排為醫療應變組副組長羅一鈞。（記者謝承恩／攝影）

台灣中央流行疫情指揮中心今宣布，與美國莫德納 公司簽署兩年共3500萬劑新冠肺炎疫苗 的供應合約，將於2022年及2023年分批供應基礎劑型疫苗與次世代追加劑型疫苗，並同時加購100萬劑疫苗，於今年第四季供應。

指揮中心指揮官陳時中指出，今年2月8日已與莫德納簽署505萬劑新冠肺炎疫苗供應合約，目前已到貨115萬劑。考量國人對莫德納疫苗接種意願高，且新冠肺炎疫苗仍處於賣方市場，加上新冠肺炎病毒不斷變異，指揮中心於現階段投入採購，希望和歐美日同步取得次世代疫苗，因應未來疫情所需。

而隨著美國捐台和我自購的莫德納疫苗到貨，台灣接種莫德納疫苗人數提升。但莫德納疫苗國際建議接種間隔為28天，但中央流行疫情指揮中心於7月12日宣布，調整第一、二技接種間隔時間，除第一類接種對象、國籍航空的機組員與孕婦維持28天外，其餘類別第二劑調整到10至12周，但調整策略屢遭外界批評。

陳時中表示，接種間隔是參考國際間接種建議，並經由衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)會議專家討論後審慎研訂。

他說，依據WHO自今年1月發布並於同年6月更新的莫德納疫苗接種建議，對於尚未達到新冠肺炎疫苗高接種涵蓋率且有流行疫情的國家，考量其疫情與疫苗供應量以及進貨期程，為加速提升其國內民眾第一劑疫苗接種涵蓋率，可採行接種莫德納疫苗第一劑後，於間隔10至12周接種第二劑疫苗的接種政策。

因此參酌其他國家做法，英國對於各廠牌新冠肺炎疫苗，接種間隔均為8至12周；加拿大建議最長接種間隔為16週。此外，且依據新英格蘭醫學雜誌 （The New England Journal of Medicine）的研究資料，莫德納疫苗完成接種第一劑14天後，保護力約為81%。