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台確診增30例變多 陳時中：不明感染少「仍在控制中」

記者謝承恩、楊雅棠、許政榆／台北22日電
台灣22日新增33例COVID-19確定病例，分別為30例本土及3例境外移入；另確診個案中新增4例死亡。（記者謝承恩／攝影）
台灣22日新增33例COVID-19確定病例，分別為30例本土及3例境外移入；另確診個案中新增4例死亡。（記者謝承恩／攝影）

台灣22日新增33例COVID-19確定病例，分別為30例本土及3例境外移入；另確診個案中新增4例死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今天雖然案例多，但已知感染源有24例、5例關聯不明、1例調查中，大部分個案在掌控範圍內，整個疫情仍在控制之中。

指揮中心表示，今日新增之30例本土病例，其中20例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為15例男性、15例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，發病日介於今年7月17日至7月21日。個案分布以台北市及新北市各11例為最多，其次為桃園市7例、新竹市1例；其中24例為已知感染源、5例關聯不明、1例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說，今日新增4例死亡個案，為2例男性、2例女性，年齡介於60多歲至70多歲，發病日介於6月1日至6月27日，確診日介於6月4日至6月29日，死亡日介於7月19日至7月21日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月20日累計公布14,255位確診個案中，已有12,456人解除隔離，解隔離人數達確診人數87.4%。

中央流行疫情指揮中心記者會，第一排由左到右中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、疫情...
中央流行疫情指揮中心記者會，第一排由左到右中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、衛生福利部長期照顧司司長祝健芳；第二排為醫療應變組副組長羅一鈞。（記者謝承恩／攝影）

指揮中心表示，今日新增3例境外移入個案中，案15601為本國籍未滿10歲男童，7月8日自中國返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，7月20日檢疫期滿前採檢，於今日確診；個案在台期間並無症狀，已匡列接觸者1人，列居家隔離。

案15612為美國籍20多歲男性，7月20日自美國來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時在機場採檢後至防疫旅館檢疫，於今日確診；個案在台期間並無症狀，已匡列同班機前後兩排旅客共5人，列居家隔離。

案15617為本國籍20多歲男性，7月20日自阿拉伯聯合大公國(杜拜)返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時在機場採檢後至防疫旅館檢疫，7月21日出現咳嗽、頭昏及體溫偏高症狀，已由衛生單位安排就醫，於今日確診；相關接觸者匡列中。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,852,658例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,835,679排除)，其中15,511例確診，分別為1,253例境外移入，14,205例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計106例移除為空號。2020年起累計782例COVID-19死亡病例，其中774例本土，個案居住縣市分布為新北市389例、臺北市294例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣10例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

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