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慈濟買到BNT 政院歸功公私協力 藍諷感激不「禁」

台灣新聞組／台北22日電
慈濟基金會21日宣布與上海復星簽訂500萬劑BNT疫苗採購合約，圖為證嚴法師（左）6月26日與蔡英文總統視訊。（圖：慈濟基金會提供）
慈濟基金會21日宣布與上海復星簽訂500萬劑BNT疫苗採購合約，圖為證嚴法師（左）6月26日與蔡英文總統視訊。（圖：慈濟基金會提供）

慈濟基金會昨天宣布與上海復星完成500萬劑BNT疫苗採購合約，將全數捐給政府，行政院也宣布未來民間捐贈的1500萬劑疫苗將同步供貨。蔡英文總統昨天再次感謝台積電、鴻海／永齡基金會、慈濟基金會三個民間單位共同協力，這批疫苗預計將12到18歲的未成年人納入施打對象。

目前抵台疫苗總量達890萬劑，但台灣向AZ藥廠購買1000萬劑疫苗僅一成三到貨，505萬劑莫德納藥廠疫苗也僅二成二抵台；COVAX平台疫苗僅一成二到貨，尚欠1600多萬劑。

台灣人疫苗累計接種已達567.4萬人次，接種率達二成三。蔡英文總統昨天表示，台灣的疫苗接種率應能提前達到二成五目標。

指揮官陳時中昨天說，民間捐贈整體有1500萬劑，但抵台時程仍無法掌握。行政院發言人羅秉成指出，三捐贈單位共捐1500萬劑BNT疫苗，將由疾管署併案向食藥署申請EUA專案輸入許可；經協調，此1500萬劑疫苗將一併排入製程整體規畫，日後每批疫苗數量即由三捐贈單位平均分配，同步供貨，由中央統籌運用。

羅秉成表示，慈濟基金會昨天上午約8時將契約等法律文件，遞送受捐贈單位疾管署審核，疾管署立即完備行政程序後，約10時由署長周志浩完成捐贈契約的簽署手續。行政院特別感謝慈濟的善行義舉及疾管署同仁辛勤付出，終在「公私協力」合作下，順利達成階段性重大進展。

羅秉成指出，慈濟基金會6月23日向衛福部遞件申請，當時台積電、鴻海專案因已先推動進行，致未能併案處理，但7月1日決定另成立慈濟捐贈疫苗專案，為加速推動，7月9日由疾管署先行簽署辦理採購前置作業所需的法律文件，因汲取前案的經驗及做法，才能加速在一個月內就完成捐贈簽署程序。

羅秉成說，關於契約金額和到貨時程都是保密事項，不便透露，但會分批到貨。慈濟基金會表示，供貨時間將與台積電、鴻海同步，預計9月起陸續到貨。

慈濟簽訂疫苗採購合約，行政院歸功是「公私協力」。國民黨立委洪孟楷說，慈濟從5月底表態買疫苗至今，民進黨政府始終消極回應，指揮官陳時中還曾以「多方管道是干擾」拒絕慈濟，最後能有好消息，真是對政府感激不「禁」。

民眾黨立委張其祿也說，如果民間買得到國際認證的疫苗，應該開放民間來做，「政府不要再那麼多關卡」。國民黨前主席朱立倫表示，民間出馬採購疫苗速度與成績都很讚，政府採購疫苗的腳步真的要加油。

疫苗 台灣 台積電

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