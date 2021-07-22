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冷眼集／企業買疫苗「公私協力」？政府自往臉上貼金

記者 陳熙文、林河名
公私協力52天？ 製表、整理／周志豪
公私協力52天？ 製表、整理／周志豪

當民間團體及地方政府要求購捐疫苗時，猶記得指揮官陳時中反應冷淡，左一句「企業要捐贈我們很感謝，但政府還是有錢」，右一句「樂於大家有這樣的興趣，但還是要審查」，語氣彷彿要捐贈疫苗是在找政府麻煩。

在鴻海、台積電及慈濟相繼買到BNT疫苗後，行政院發言人羅秉成表示，採購中間如果沒有「公私協力」、民間的支持，也不太容易做得到，所幸民間出錢出力，政府協力合作，才得以成功。政府是否前倨後恭搶功，社會自有公論；但對「協力」一說，恐怕慈濟、鴻海都「點滴在心頭」。

慈濟基金會等三方都成功與德國BNT簽訂契約，完成訂購，無疑是台灣人之福，但對蔡政府來說卻頗難堪，尤其，慈濟7月9日才與政府簽署必要法律文件，不到兩周時間即簽署採購契約。先前何以拖延？已為當初政府與BNT洽談的「積極程度」打上問號。

陳時中5月底時曾說，去年8月20日就跟BNT在談，並稱BNT在12月有提供最終合約版本，台灣也在今年1月6日報行政院核定同意購買，原本1月8日已確定好最終合約版本，但對方後來臨時通知簽約時程要延後，「這不是合約內的問題，是合約外的問題」。

陳時中無疑是暗示台灣受外力阻礙，但觀察慈濟與政府簽署必要法律文件之後，迅速完成簽約採購，何處「卡關」已呼之欲出；讓外界不解，如果民間力量較易突破困難，為何指揮中心不主動幫忙？

這幾個月來，民眾看到的是民間想捐，政府卻意興闌珊，直到被輿論所逼，才擠牙膏式讓步。試問，如果不是政府找麻煩形成「阻力」，民間購捐疫苗需要這麼久嗎？所謂「公私協力」，更像事成之後自往臉上貼金。

疫苗 台灣 陳時中

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