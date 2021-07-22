新聞評論／陳時中只會法辦威嚇 抗疫「先跳後趴」

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中被指剛愎自用逃避監督。（本報資料照片）

面對愈來愈凶猛的變種病毒，不少國家採取混打疫苗 措施因應。但台灣 並未開放混打，民眾為求自保，不少人闖關成功，卻遭到衛福部長陳時中 威嚇揚言法辦。從疫情爆發以來，中央大權一把抓，動輒對逆時中的縣市或民眾揮動法鞭喝斥。正是這種威權及自滿心態，使得台灣從防疫模範生倒退至全球後段班。

目前世界多國開放疫苗混打，一則是為應付難纏的變種病毒，一個人施打兩劑不同載體的疫苗，被認為可產生更高的防護力。再者，各國都面臨疫苗到貨時間不一、品牌多元的困境，開放混打是兼顧防疫與現實的彈性策略。加拿大上月開放AZ與BNT或莫德納混打，疫苗覆蓋率即迅速上升，兩劑完整接種率已達五成，超車美國。

台灣本土疫情大爆發初期，因只有AZ可打，民眾別無選擇。但隨著莫德納到貨已超過300萬劑，混打的呼聲也愈來愈高；但指揮中心心態保守，堅持兩劑都要施打相同疫苗。有些民眾受求生本能之驅使，不少第一劑施打AZ的民眾找到施打點離線作業的空窗，第二劑成功混打莫德納；但也有人是接獲混亂的施打通知，接種了不一樣的疫苗。民眾不會拿自己的性命開玩笑，是指揮中心的做法違逆人性，才會引發混打之亂。

陳時中面對這些亂象，不檢討接種程序的漏洞，也一直延宕混打可行性之決策，另一方面卻一味譴責這些民眾像闖紅燈還得意拍照，揚言處分。請問，政府要根據什麼法條處罰他們？詐欺？還是違反《傳染病防治法》？闖紅燈是惡意違規且可能危害他人性命，但民眾混打疫苗僅影響其自身安危，怎能相提並論？

指揮中心不開放混打，理由是目前科學數據還不夠。台大醫院已展開混打的臨床研究，時間約需三個月；但國際間對此已有些相關論文發表，台灣的施打率已經落後，還要再花三個月等本土數據嗎？尤其，現在不少人對於AZ有疑慮，而更偏好莫德納及兩個月後可能到貨的BNT，若開放混打，更能提高民眾施打意願。

一年多來，陳時中採取唯我獨尊的威權心態指揮防疫，聽不進專家建言，對付百姓或箝制藍營執政縣市絕不手軟。彰化縣去年與台大公衛學院合作進行萬人血清篩檢，透過精準篩檢，成功找出許多社區無症狀確診者。未料，因拂逆陳時中「惜篩如金」原則而遭打壓，甚至動用政風調查。一個單純的學術研究，卻讓彰化縣衛生局長及台大公衛學院遭到法辦，更雙雙挨罰，中央蠻橫惡霸莫此為甚。

事後證明，陳時中此一作為留下嚴重後遺症，不僅讓台灣的科技防疫因此頓挫，地方防疫也轉為消極被動，更令公衛界挫折寒心，淡出指揮中心的專家決策圈。陳時中堅持「有症狀才採檢」的鴕鳥心態，使台灣錯失早期發現染疫的機會，也造成這波本土疫情死亡率飆破5％，使人們為此付出巨大的人命與經濟代價。事實上，各縣市現在採取的，不就是精準篩檢的彰化模式？公衛專家詹長權才會直言，若台灣一年前就採取彰化模式，如今早已解封。這也印證，陳時中的威權傲慢造成了錯誤的決策。

先前金門縣為了自保，在金門機場設置快篩站，也被中央以「不容許國中有國」否決。陳時中更以一紙新聞稿，就拆了機場的快篩站；只顧逞其威風，完全不顧離島醫療資源匱乏。

台灣抗疫歷程「先跳後趴」，許多是陳時中剛愎自用卻逃避監督所致。他或許自以為仍能號令天下，但其公信力早已蕩然無存，現在只能靠著濫權來強壓人民。