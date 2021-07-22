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黑白集／3同變18同 食藥署導演高端懸疑劇

黑白集
食藥署署長吳秀梅稱，高端疫苗是經18位專家同意而通過緊急授權。(本報資料照片)
食藥署署長吳秀梅稱，高端疫苗是經18位專家同意而通過緊急授權。(本報資料照片)

食藥署長吳秀梅宣布，高端疫苗是在18人同意、一要求補件、一反對之下通過EUA；聽起來，是一面倒贊成。但根據陳時中次日的補述，說18人中有三人是「完全同意」，另15人是「有條件同意」，劇本立刻走樣了。

現場僅三人完全同意，到了吳秀梅嘴裡卻變成18人完全同意，對許多人要求的條件略而不提，顯然不符事實。如此，雖讓高端過關的姿態很漂亮，彷彿這支疫苗多麼出色，其實不少專家是有保留的。

15位專家「有條件」同意的前提有二：一是高端須每月交出安全監測報告，二是一年內要繳交疫苗保護效益報告。這兩條件，與其說在為高端背書，不如說是為了「自保」，不想為高端「背鍋」到底。有了逐月安全報告，至少能在情況不對時及時喊停，避免其為害。

高端疫苗如今已變成一齣懸疑推理劇：究竟是奉誰之命要如此匆匆上陣？究竟這疫苗要打在誰身上？用違反科學的方式來發展本土疫苗產業，真的是長久之計嗎？

吳秀梅宣布高端高標過關，其實是雙重「黑箱」。不直播亦未錄影，是對全民的黑箱；把「三同」說成「十八同」，這是對審委的黑箱，剝奪他們的話語權。陳時中說，會議不公開才能讓大家暢所欲言；現在看來，黑箱作業只是方便官員對外暢所欲言吧！

高端疫苗 陳時中 EUA

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