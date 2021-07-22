球員兼裁判?ACIP成員兼國產疫苗主持人

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎透露「ACIP很多委員都參加或主持國產疫苗臨床試驗。」。(本報資料照片)

台灣 衛福部要對高端疫苗 緊急授權（EUA ）審查紀錄去識別化，引發強烈爭議之際，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎接受網媒採訪時說，「ACIP很多委員都參加或主持高端、國光、聯亞等國產疫苗臨床試驗。」國民黨文傳會副主委黃子哲形容李秉穎「打開潘朵拉的盒子」，點名前衛福部長林奏延、萬芳醫院醫師李文生，質疑ACIP的17位委員有多少人身兼國產疫苗臨床試驗主持人或疫苗廠商協力者？如此球員兼裁判，衛福部必須給交代。

據台北中國時報報導，李秉穎被媒體爆料，他擔任榮譽理事長的「台灣疫苗推動協會」標得疾管署近3千萬標案，遭疑球員兼裁判。李秉穎回應沒有利益衝突問題，同時透露「ACIP很多委員都參加或主持國產疫苗臨床試驗。」

藍委林奕華指出，林奏延於2021年3月呼籲政府「預採購」國產疫苗，自己卻身兼高端疫苗計畫主持人，儼然是廠商派駐衛福部的業務代表。

據報導，林奏延說，過去ACIP委員確實不得兼任臨床試驗主持人，但考量國內疫苗專家不多，多年前已改讓臨床試驗主持人得兼任ACIP委員，但立下附帶條件，就是ACIP成員名單必須公開，審查自身相關案件必須迴避，例如將來ACIP開會討論如何使用高端疫苗，他就不得與會。李文生則說，他並非高端疫苗的EUA審查委員，也不清楚裡面有誰，ACIP只是建議疫苗該如何使用的委員會，無「球員兼裁判」問題。

疾管署副署長莊人祥表示，ACIP是負責擬定目前國內疫苗接種計畫，和食藥署開會通過高端疫苗EUA完全無關。

據本報系聯合報報導，黃子哲說，之前食藥署專家會議在審查EUA標準時，就傳出以「免疫橋接」派專家學者入替部分原有專家；食藥署審核高端疫苗EUA過程也猶如黑箱作業、暗盤交易，如同一場見不得光的護航大會。

黃子哲表示，從ACIP、台灣疫苗推動協會、食藥署的專家會議等，其實都可以看到成員的重複性與交疊性極高，令人憂心的是，結果不僅會議都是自己人，甚至與疫苗廠商的協力者還是同一人，這種人設，才真的是居心叵測。

台北中國時報報導，立法院日前朝野協商，決議衛福部核准高端EUA後，審查會議紀錄將於兩周內去識別化後對外公布。但衛福部長陳時中卻說，因兩周內聯亞疫苗可能還在審查階段，基於公平性原則，僅會公布部分資料。至於為何要堅持去識別化，不公開審查委員名單？陳時中說，因為專家學者擔心會被獵巫，希望不要公開。