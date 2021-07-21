台本土確診增16例 境外移入有6例為偷渡客

記者會第一排由左到右中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥。第二排為醫療應變組副組長羅一鈞。（記者謝承恩／攝影）

台灣 21日確診新增25例COVID-19確定病例，分別為16例本土及9例境外移入；另確診個案中新增5例死亡。中央流行疫情 指揮中心指揮官陳時中表示，有9例境外移入較多，是因為遇到犯罪集團偷渡，被海巡攔截後發現有6名成員染疫，也謝謝固守邊境 人員盡責防守，否則病毒進來台灣後相當危險。

指揮中心表示，今日新增之16例本土病例(其中6例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為11例男性、5例女性，年齡介於20多歲至70多歲，發病日介於今年7月12日至7月19日。個案分布以台北市9例為最多，其次為桃園市5例、新北市2例；其中9例為已知感染源，4例關聯不明、3例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說，今日新增5例死亡個案，為2名女性、3名男性，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月25日至6月29日，確診日介於5月29日至7月7日，死亡日介於7月15日至7月19日。

台灣21日確診新增25例COVID-19確定病例，分別為16例本土及9例境外移入；另確診個案中新增5例死亡。（圖：指揮中心提供） 台灣21日確診新增25例COVID-19確定病例，分別為16例本土及9例境外移入；另確診個案中新增5例死亡。（圖：指揮中心提供）

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月19日累計公布14,231位確診個案中，已有12,382人解除隔離，解隔離人數達確診人數87.0%。

指揮中心表示，今日新增9例境外移入個案，均為男性，年齡介於20多歲至70多歲，分別自菲律賓(2例)、印尼(7例)入境，入境日介於6月24日至7月20日。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,828,036例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,811,528排除)，其中15,478例確診，分別為1,250例境外移入，14,175例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；個案中累計106例移除為空號。2020年起累計778例COVID-19死亡病例，其中770例本土，個案居住縣市分布為新北市386例、臺北市294例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣10例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。