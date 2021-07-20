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質疑高端通過EUA為黑箱 國民黨按鈴控告陳時中

記者丘采薇／台北報導
國民黨主席江啟臣(中)親赴台北地檢署，按鈴告發衛福部及食藥署官員涉嫌貪汙之圖利罪。記者賴佩璇／攝影
國民黨主席江啟臣(中)親赴台北地檢署，按鈴告發衛福部及食藥署官員涉嫌貪汙之圖利罪。記者賴佩璇／攝影

國民黨主席江啟臣質疑高端疫苗通過緊急授權（EUA）是黑箱，今天帶領立院黨團總召費鴻泰等赴台北地檢署按鈴告發台衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅失職。民進黨發言人顏若芳批評，江啟臣是為自己想連任國民黨主席作秀。

顏若芳指出，早在立法院6月18日朝野就通過決議，新冠肺炎疫苗緊急授權之專家會議，於審查結果公布後2周內將其會議紀錄去識別化後公布；而昨天日指揮中心才公布高端疫苗通過EUA，江啟臣就急著抹黑、政治操作，甚至無視國民黨自己在6月通過的決議，明顯就是睜眼說瞎話。

顏若芳指出，防疫工作涉及專業與科學，國民黨總是用政治凌駕防疫專業，這段時間以來，國民黨不斷以疫苗與疫情作為政治攻防的議題，甚至持續用錯誤資訊誤導民眾，像國民黨去年說全力扶植國產疫苗，現在卻說國產疫苗不好；之前質疑疫苗買太貴、購買太多？現在卻說不論價格多少都買，還批評之前買太少？更在沒有科學證據下唱衰AZ疫苗，更自組AZ特戰隊打特權疫苗，國民黨對疫苗的態度前後反覆、矛盾，只會把疫苗當作政治籌碼操作、扯防疫後腿。

顏若芳表示，正當全世界都在防疫，有哪個在野黨主席把自己國家的防疫指揮官告上法院，就唯獨想連任黨主席的江啟臣。疫苗是科學問題，也是重要的戰略物資，防疫不該本末倒置，國民黨應該尊重科學、專業，「請國民黨江啟臣主席回去好好看一下江啟臣立委在6月通過的朝野決議內容，不要為了自己的主席連任政治作秀、政黨私利，對疫苗潑髒水，用錯誤的資訊來誤導民眾。」

高端疫苗 國民黨 防疫

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