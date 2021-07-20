數據比AZ漂亮？專家：抗體效價≠實際保護力

中研院院士陳培哲說，高端疫苗EUA數據「是沒有用的數字，不具有任何參考價值，連看都不想看。」（本報資料照片）

高端疫苗 通過衛福部食藥署「緊急使用授權」（EUA ），食藥署公布該疫苗和AZ疫苗中和抗體的比較數據為3.4倍，數據漂亮。中研院院士陳培哲則說，「這是沒有用的數字，不具有任何參考價值，連看都不想看。」因為抗體效價並不等於實際施打的保護力，效價數據很高，並不代表具有可靠的保護力。

食藥署6月10日公布EUA審查標準，國產疫苗須和AZ疫苗進行中和抗體的「不劣性」比較試驗。昨天食藥署雖未公布AZ疫苗的中和抗體結果，但高端疫苗組與AZ疫苗組原型株活病毒GMTR的95%信賴區間下限為3.4倍，遠大於標準要求0.67倍。

長庚醫院兒童感染科教授級主治醫師黃玉成表示，當初訂出這個標準，就是至少95%的國產疫苗受試者抗體，須達到注射AZ疫苗者的三分之二水準，昨天公布的數據則至少95%施打高端疫苗者抗體濃度達到AZ疫苗這一組的三倍。

長庚大學新興病毒研究中心主任施信如表示，以標準單位計算莫德納疫苗的中和抗體約1300，AZ疫苗則因接種國家地區不同，數據也有所不同，但長庚實驗結果約130，而高端第一期數據為400，與這食藥署昨天公布的三數相差無幾。

中研院兼任研究員何美鄉認為，高端疫苗和AZ疫苗中和抗體的比較數據為3.4倍，僅代表高端通過食藥署自行制訂的特有標準，高端可以開始專案製造疫苗，至於科學上，則意義不大。

中研院院士陳培哲話說得更重，他說，此數據毫無意義。對於高端通過EUA，陳培哲重申，「政府的決定，還是要看台灣 人民是否同意而且接受。」

前台大感染科醫師林氏璧在臉書貼文說，「高端EUA過了，意料之中。」沒有公布AZ的中和抗體濃度，不過若是AZ的3.4倍，這不差呀，只是回頭推算聯亞，好像有點危險呀。